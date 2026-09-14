Motivul pentru care Dan Petrescu îl amână pe Gigi Becali: ”După două zile pleacă!”

Fostul antrenor al lui CFR Cluj i-ar fi mărturisit finanțatorului de la FCSB că cel mai mare vis al său este să câștige un trofeu alături de gruparea roș-albastră.

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De altfel, Gigi Becali a adăugat că cel mai probabil, Dan Petrescu ar putea ajunge la FCSB abia în vara anului următor, atunci când tehnicianul va primi acceptul medicilor pentru a reveni în antrenorat.

Emmanuel Culio, fostul elev al lui Dan Petrescu la CFR Cluj, crede, însă, că o astfel de colaborare este aproape imposibilă.

Motivul principal, faptul că Gigi Becali obișnuiește să decidă primul 11 la FCSB, dar și schimbările efectuate în timpul meciurilor, lucruri pe care Dan Petrescu nu le va accepta niciodată.

”La ce personalitate are Gigi Becali și ce personalitate are Dan Petrescu este greu să lucreze împreună. La Dan Petrescu nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese. Imposibil să faci așa ceva cu el. Nu acceptă niciodată așa ceva! Niciodată. Cu Petrescu nu merge așa.

Dacă Becali îi spune ceva lui Petrescu, eu cred că după două zile pleacă. El face echipa, schimbările, antrenamentele, absolut totul. Din acest motiv a făcut atâtea performanțe la CFR. Face absolut totul, repet. Nu îi place să vină cineva și să-i spună ce să-i facă”, a spus Culio, conform digisport.ro.

Gigi Becali: ”Petrescu e un antrenor căruia îi dau mașina pe mână!”

Gigi Becali a susținut, la VOYO SPORT LIVE, emisiune transmisă pe VOYO SPORT 1, că Dan Petrescu i-a transmis că e visul lui să o antreneze pe FCSB și să câștige campionatul.

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit ce sfaturi a primit de la Dan Petrescu în legătură cu noile achiziții ale FCSB-ului.

„El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- se referă la FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni). A zis: 'Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua'.

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat). Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.