Motivul pentru care Dan Petrescu îl amână pe Gigi Becali: ”După două zile pleacă!”

Motivul pentru care Dan Petrescu îl amână pe Gigi Becali: ”După două zile pleacă!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a dezvăluit de curând la emisiunea VOYO SPORT LIVE faptul că a discutat cu Dan Petrescu despre posibilitatea de a o prelua pe FCSB. 

TAGS:
FCSBDan PetrescuGigi BecaliEmmanuel Culio
Din articol

Fostul antrenor al lui CFR Cluj i-ar fi mărturisit finanțatorului de la FCSB că cel mai mare vis al său este să câștige un trofeu alături de gruparea roș-albastră.

Emmanuel Culio exclude o colaborare între Gigi Becali și Dan Petrescu

  • Dan petrescu 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

De altfel, Gigi Becali a adăugat că cel mai probabil, Dan Petrescu ar putea ajunge la FCSB abia în vara anului următor, atunci când tehnicianul va primi acceptul medicilor pentru a reveni în antrenorat.

Emmanuel Culio, fostul elev al lui Dan Petrescu la CFR Cluj, crede, însă, că o astfel de colaborare este aproape imposibilă.

Motivul principal, faptul că Gigi Becali obișnuiește să decidă primul 11 la FCSB, dar și schimbările efectuate în timpul meciurilor, lucruri pe care Dan Petrescu nu le va accepta niciodată.

La ce personalitate are Gigi Becali și ce personalitate are Dan Petrescu este greu să lucreze împreună. La Dan Petrescu nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese. Imposibil să faci așa ceva cu el. Nu acceptă niciodată așa ceva! Niciodată. Cu Petrescu nu merge așa.

Dacă Becali îi spune ceva lui Petrescu, eu cred că după două zile pleacă. El face echipa, schimbările, antrenamentele, absolut totul. Din acest motiv a făcut atâtea performanțe la CFR. Face absolut totul, repet. Nu îi place să vină cineva și să-i spună ce să-i facă”, a spus Culio, conform digisport.ro.

Gigi Becali: ”Petrescu e un antrenor căruia îi dau mașina pe mână!”

Gigi Becali a susținut, la VOYO SPORT LIVE, emisiune transmisă pe VOYO SPORT 1, că Dan Petrescu i-a transmis că e visul lui să o antreneze pe FCSB și să câștige campionatul. 

Finanțatorul roș-albaștrilor a dezvăluit ce sfaturi a primit de la Dan Petrescu în legătură cu noile achiziții ale FCSB-ului.

El a spus că visul lui este să antreneze și să ia campionatul cu Steaua (n.r.- se referă la FCSB). Asta a zis că e visul lui. Că el a luat cu CFR-ul și a mai luat cu o echipă în România (n.r.- Unirea Urziceni). A zis: 'Vreau să iau și cu a treia în România! Eu am crescut acolo. Ăsta e visul meu, să iau campionatul cu Steaua'.

Dar numai din vară putem vorbi, pentru că așa i-a dat medicul voie (n.r.- să revină în antrenorat). Acum, spun un lucru, Petrescu chiar este un antrenor căruia îi dau mașina pe mână, ia cheile și îl las să conducă unde vrea el. Ăla îți conduce mașina, nu se joacă”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.  

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
Răsturnare de situație după ce Trump a anunțat un acord între Rusia și Ucraina. Zelenski a răbufnit
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Leeds - Newcastle 4-1! Spectacol cu cinci goluri în Premier League (VOYO SPORT 1)
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

U Craiova, cel mai scump transfer din Superliga! A plătit 2,5 milioane de euro

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

FCSB, nou tun financiar: a vândut trei fotbaliști pentru 5 milioane de euro!

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Ilie Dumitrescu, verdict despre numirea lui Florin Maxim la FCSB

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Gigi Becali a ”tocat” un jucător de la FCSB și a anunțat un nou transfer: ”Ești hapsân, încăpățânat?”
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Denis Drăguș, războinic după debutul la FCSB! Ce a spus despre obiectivul de 20 de goluri setat de Gigi Becali
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
Mihai Stoica, avertisment după FCSB - Petrolul: „Suntem în afara play-off-ului! Nici nu știi ce-ți dorești”
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
„Extraordinar!” Gigi Becali și-a numit favoritul după FCSB - Petrolul 2-2
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Declarațiile lui Marius Baciu după FCSB - Petrolul 2-2. Ce a spus despre Karlo Muhar, Denis Drăguș și gafele din apărare
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

stirileprotv Un mecanic auto a dezvăluit modelul care merită cumpărat mai degrabă la mâna a doua decât nou. „Este o alegere foarte bună”

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

stirileprotv Comuna fără niciun elev, unde statul construiește o școală și primarul vine la birou cu elicopterul. Miliarde pe sate fantomă

Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

stirileprotv Anunțul meteorologilor după ce vremea s-a răcut brusc. La noapte, termometrele ating 6 grade și va ploua în mai multe zone

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
UEFA Europa League
Universitatea Craiova - Ararat-Armenia
Universitatea Craiova VS. Ararat-Armenia


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!