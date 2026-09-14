GALERIE FOTO Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev, dublu campion de Grand Slam, dar huiduit la New York și dezaprobat de ultimii doi adversari învinși.

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Alexander ZverevBen SheltonUS Open 2026Tenis ATPschimbareservăregula
Din articol

Incredibil, dar adevărat, pe durata Openului American 2026, Alexander Zverev a petrecut două ore și jumătate bătând mingea, înainte de a o servi.

Statistica publicată de jurnalistul Scott Barclay surprinde o realitate prin care germanul Zverev a reușit să își irite adversarii, după cum au recunoscut-o Karen Khachanov și Ben Shelton, jucătorii învinși în semifinale, respectiv în finală.

Alexander Zverev a bătut mingea, înainte de a servi, timp de două ore și jumătate, pe durata US Open

Huiduit în Arena Arthur Ashe pentru acest comportament, Alexander Zverev a fost criticat de finalistul Ben Shelton, care cere, în urma acestor gesturi, o schimbare de regulament în tenis.

Chiar dacă 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 este un scor care nu lasă multe semne de întrebare cu privire la superioritatea lui Zverev față de Shelton, tenismenul american s-a plâns, la conferința de presă, referitor la minutele în șir adunate de german, înainte de a repune mingea în joc.

Punctul de vedere al lui Shelton vine în contextul în care cronometrul de 25 de secunde a fost introdus, începând cu US Open 2018, înaintea primei serve, dar noul regulament nu a introdus un alineat care să ia în considerare situațiile de trageri de timp dintre primul și al doilea serviciu.

Ben Shelton semnalează că regulamentul „a uitat” că ar fi nevoie de o constrângere de timp și înainte de al doilea serviciu

Mai exact, Shelton atrage atenția că regulamentul poate fi exploatat în acest sens, deoarece jucătorii au o limită de 25 de secunde pentru a servi, însă același regulament nu stipulează un număr maxim de secunde în care tenismenii să se încadreze între primul și al doilea serviciu.

„Pentru primul serviciu, poate să bată mingea cât vrea. Poți face ce vrei, atâta vreme cât te încadrezi în cele 25 de secunde de fiecare dată.

Dar ar trebui să fie introdusă o limită de timp și pentru al doilea serviciu. Nu ar trebui să existe timp nelimitat. E greu să stai acolo atât de mult timp așteptând următoarea fază,” a declarat Ben Shelton, în ultima conferință de presă susținută la New York, în acest an.

După finala US Open 2026, Alexander Zverev a rămas pe locul 2 în clasamentul ATP, în timp ce Ben Shelton a urcat cinci locuri, până pe a patra poziție.

Alexander Zverev

  • Alexander zverev campion uso 2026 02
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