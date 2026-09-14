Zverev, campionul huiduit la New York. Shelton cere deja schimbarea unei reguli: germanul a întrecut orice măsură la US Open

Incredibil, dar adevărat, pe durata Openului American 2026, Alexander Zverev a petrecut două ore și jumătate bătând mingea, înainte de a o servi.

Statistica publicată de jurnalistul Scott Barclay surprinde o realitate prin care germanul Zverev a reușit să își irite adversarii, după cum au recunoscut-o Karen Khachanov și Ben Shelton, jucătorii învinși în semifinale, respectiv în finală.

Alexander Zverev a bătut mingea, înainte de a servi, timp de două ore și jumătate, pe durata US Open

Huiduit în Arena Arthur Ashe pentru acest comportament, Alexander Zverev a fost criticat de finalistul Ben Shelton, care cere, în urma acestor gesturi, o schimbare de regulament în tenis.

Chiar dacă 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 este un scor care nu lasă multe semne de întrebare cu privire la superioritatea lui Zverev față de Shelton, tenismenul american s-a plâns, la conferința de presă, referitor la minutele în șir adunate de german, înainte de a repune mingea în joc.

Punctul de vedere al lui Shelton vine în contextul în care cronometrul de 25 de secunde a fost introdus, începând cu US Open 2018, înaintea primei serve, dar noul regulament nu a introdus un alineat care să ia în considerare situațiile de trageri de timp dintre primul și al doilea serviciu.