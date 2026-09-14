VIDEO EXCLUSIV Lobby pentru antrenorul aflat pe lista lui Gigi Becali: ”Știe ce face!”

Lobby pentru antrenorul aflat pe lista lui Gigi Becali: ”Știe ce face!” Superliga
SPORT.RO
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În ultima perioadă, s-a discutat tot mai mult despre viitorul băncii tehnice a celor de la FCSB.

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FCSBFlorin MaximFlorin GardosGigi BecaliantrenorMarius Baciuvoyo sport live
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Rezultatele înregistrate de FCSB în acest sezon, inclusiv eliminarea din cupele europene, i-au nemulțumit pe suporteri, care au cerut în mai multe rânduri demiterea lui Marius Baciu.

Florin Gardoș, impresionat de Florin Maxim

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Florin Maxim / Foto - Gabriel Chirea
Florin Maxim, antrenor Corvinul Hunedoara
Florin Maxim (Corvinul Hunedoara) / Foto - Gabriel Chirea
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Inclusiv Gigi Becali a dorit să îl demită pe antrenor, însă a decis să îi ofere un ultimatum după ce fanii s-au revoltat având în vedere că patronul roș-albaștrilor discuta cu Ianis Zicu, un antrenor cu un trecut dinamovist și rapidist. Un alt antrenor despre care s-a scris că ar fi pe lista lui Gigi Becali este Florin Maxim, antrenorul celor de la Corvinul Hunedoara.

Florin Maxim a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că nu și-a dorit să plece de la Corvinul Hunedoara pentru a semna cu FCSB, iar tehnicianul a transmis că, dacă un club este interesat de serviciile sale, va trebui să îi achite clauza de reziliere.

Florin Gardoș a comentat la emisiunea VOYO SPORT LIVE zvonul conform căruia Maxim i-ar fi putut lua locul lui Marius Baciu la FCSB. Fostul roș-albastru a mărturisit că s-ar fi bucurat ca Maxim să ajungă pe banca echipei patronate de Gigi Becali, însă a subliniat că a pus la îndoială un posibil interes al celor de la FCSB pentru antrenorul Corvinului. De altfel, Gardoș a mărturisit că Maxim l-a impresionat prin felul în care gândește fotbalul și ia deciziile la echipă.

Da. Asta da (n.r. s-ar fi bucurat ca Florin Maxim să semneze cu FCSB). Nu pot să zic că îl cunosc, am mai apucat să stau de vorbă cu el. Cumva îmi dă impresia că e doar o știre și că nu se va întâmpla, ce s-a și dovedit adevărat. El a arătat că știe ce face și consecvența asta a lui pot să spun că m-a impresionat. 

A început acolo o treabă la Corvinul, a promovat din Liga 3, a ajuns în Liga 2, a avut acel sezon european, a avut un parcurs atipic. Sunt sigur că a avut oferte, mai ales după anul acela cu Europa League. E un om care știe ce face. 

Chiar discutam la finalul sezonului trecut despre varianta cu under în poartă și l-am întrebat pe el la meciul direct de ce a ales varianta asta, iar el a venit cu o explicație foarte tehnică: s-a uitat la numărul de șuturi pe poartă din Liga 2 și atunci a considerat că poate să riște să joace cu un under în poartă, fiindcă are o apărare foarte bună. Gândește mult lucrurile”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

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