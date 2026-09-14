VIDEO EXCLUSIV Antrenorul convins că va semna cu FCSB: ”Într-un final am să ajung să lucrez acolo!”

Antrenorul convins că va semna cu FCSB: ”Într-un final am să ajung să lucrez acolo!” Superliga
SPORT.RO
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În acest debut de sezon, se discută intens despre înlocuirea lui Marius Baciu de pe banca celor de la FCSB, după rezultatele sub așteptări obținute de roș-albaștri.

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FCSBMarius BaciuAlexandru BourceanuGigi Becali
Din articol

S-a vorbit despre Ianis Zicu, Florin Maxim și chiar despre Marius Șumudică, însă, în cele din urmă, Gigi Becali a hotărât să îi mai dea o șansă lui Baciu, care are la dispoziție încă două meciuri pentru a arăta că poate schimba fața echipei.

Alexandru Bourceanu, convins că va ajunge la FCSB mai devreme sau mai târziu

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Alexandru Bourceanu a vorbit în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE despre condiția antrenorilor care ajung la FCSB, care sunt nevoiți să suporte toate capriciile patronului Gigi Becali, de la alcătuirea primului 11 până la schimbările din timpul meciurilor.

Bourceanu crede că este foarte dificil pentru un antrenor să obțină performanțe în astfel de condiții.

E o poziție foarte dificilă și tu, ca antrenor, nu poți să ai un plan, pentru că nu controlezi primul 11, cine intră de pe bancă și care sunt motivele pentru care cineva intră sau nu intră”, a spus Alexandru Bourceanu la VOYO SPORT LIVE.

Cu toate acestea, Bourceanu este convins că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, va ajunge să fie antrenorul celor de la FCSB. Antrenorul este destul de sigur că ceea ce se întâmplă la FCSB este valabil la multe echipe importante din campionatul României, însă, spre deosebire de Gigi Becali, alți patroni se ascund.

”(n.r. - Ai putea să lucrezi într-un astfel de sistem? La FCSB?) Cred că într-un final am să ajung să lucrez (n.r. - râde). Asta e una. Depinde și de ce spun! Da, nu știu, vom vedea ce va fi. Nu te gândi că ceea ce se întâmplă la FCSB nu se întâmplă și la alte echipe! Sunt situații în care patronii încearcă să introducă jucători, iar în acele situații cel puțin patronii vin cu banii lor și dau banii la fotbal. Dar sunt situații în care oameni care nu dau bani impun aceste lucruri. Și e foarte dificil să gestionezi aceste situații ca antrenor. Cred că mulți antrenori sunt puși în această situație, poate nu doar în România, dar la noi cu siguranță”, a adăugat Bourceanu.

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