Sport.ro vă prezintă cele mai importante statistici ale campaniei de transferuri de vară din Superliga.

Perioada de transferuri în Superliga României s-a încheiat, iar Sport.ro vă prezintă superlativele campaniei: echipa care a investit cel mai mult, echipa care a vândut pe cei mai mulți bani, dar și fotbalistul cedat în schimbul celei mai mari sume de bani sau jucătorul pentru care s-a cheltuit cel mai mult.

FCSB, cei mai mulți bani încasați pe transferuri!

Referitor la capitolul plecări, FCSB a reușit să își contureze bugetul cu un total de 5.1 milioane de euro! Aceasta este suma totală pe care a încasat-o fosta campioană a României în schimbul fotbaliștilor care au părăsit echipa antrenată de Marius Baciu, fiind pe locul 1 în Superliga la acest capitol.

Cel mai mult a încasat FCSB în schimbul lui Darius Olaru (cedat la Union SG), 3 milioane de euro, dar și pentru împrumutul lui Daniel Bîrligea (ajuns la Frosinone) a încasat FCSB bani, 1.5 milioane de euro mai exact.

FCSB, 3 milioane de euro pentru Darius Olaru și 1.5 milioane de euro pentru Daniel Bîrligea

A fost și un al treilea fotbalist care a adus în conturile clubului bani, 600.000 de euro, când FCSB a acceptat oferta celor de la Al-Fateh pentru Mihai Lixandru. Au plecat și alți jucători, printre care și Florin Tănase, dar acesta a părăsit fără bani fosta campioană a României, când a acceptat să plece în Cipru, la Omonia Nicosia.

În altă ordine de idei, FCSB a investit 1.7 milioane de euro pentru aduceri de jucători. A plătit 1 milion de euro pentru Aymen Boutoutaou (de la Sochaux), dar a achitat și 600.000 de euro pentru Meriton Korenica (venit de la CFR Cluj) și 100.000 de euro pentru Ronny Lebonne (venit de la Caen).

Au sosit la FCSB și alți jucători cu nume, printr care Denis Drăguș, Arnold Garita sau Karlo Muhar, dar fără sume de transfer.