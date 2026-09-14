Cum și-a luat Vintilă bătaie după ce a „furat” din Casino

„Nu prea erau joburi la Brașov în vremea aia și am aflat de un curs de dealer la cazinou. Haide! Două luni cursul. Am făcut două luni ciu-ciu-ciu, că și acum le am, și gata, la masă! Am fost crupier. Ideea e că dădeam bine de roată la ruletă. Și am făcut și eu cu dealerul inspector cu care eram acolo... Că eu văzusem ce se întâmplă în camera de supraveghere. Camera era super departe de masă și nu vedeau ce... Iar la cărți, la blackjack, se vedeau toate cărțile albe, că era lumina prea puternică. Și am făcut și noi niște bănuți. Problema e în felul următor: ăla s-a împrietenit cu bodyguarzii și m-a dat în gât. Și la doi ani după ce nu mai lucram în cazinou, m-au prins și m-au bătut. Dar ce bătaie mi-am luat! În parcare m-au luat, au venit... Rău, s-a lăsat cu operație. What you give is what you get!”, a povestit Vintilă.

Ce sporturi extreme a practicat George Vintilă

„Sporturi, da, fac în continuare: wakeboard, schi. Wakeboard, adică pe placă pe apă. După aceea schi, am făcut de mic. Vara ce să zic, mă mai dau cu rolele. Mă dau tare. Am făcut și puțin hochei când eram mic. Am făcut, da. Și sporturi de toate felurile, că până la urmă nu e bine să stai. E bine să te miști. Am alergat și la curse, și la raliuri. Și în Campionatul Național de Anduranță. În 2019 am fost vicecampion împreună cu tipul cu care mă dădeam în RES. Da, am și eu niște cupe pe acasă, dar știi cum era: pilotam, te dai singur în mașină.

Deci, frumos backgroundul cu motorsportul. Am fost și norocos, fiindcă multe echipe de la noi au făcut campanii cu oameni invitați din media. Și, întâmplător, ăsta din media avea simulator acasă și toată ziua stătea pe el. Când am fost la cursă, pac, am câștigat cursa și lor nu le-a venit să creadă! Au zis: «Hai, nu te mai dai o tură?». Pac, am ieșit pe doi. Apoi și la tura următoare: «Hai să semnăm!». Am semnat pe tot ce a rămas din sezon și m-am dat. Foarte frumos, da”, a povestit Vintilă.

Fața la Joc! este în direct pe VOYO SPORT 1 de la 20:30, cu Ștucan, Cătălin Oprișan și George Vintilă în platou

George Vintilă este invitatul lui Costin Ștucan la emisiunea Fața la Joc! În platou va fi prezent și Cătălin Oprișan, iar cei trei sunt gata să ofere publicului un show pe cinste de la ora 20:30, în direct pe VOYO SPORT 1.

Una dintre vocile cunoscute ale radioului românesc și un nume important al Generației PRO, George Vintilă este și un mare pasionat de fotbal. Ține cu Liverpool, club care a remizat în weekend (0-0 vs. Fulham) în ultima etapă din Premier League, competiție transmisă în direct pe VOYO.

În ultima ediție Fața la Joc, Claudiu Niculescu a fost invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan. O figură emblematică a sportului rege din România, Niculescu a îmbrăcat tricourile echipelor Extensiv Craiova, Universitatea Craiova, Dinamo, Genoa, MSV Duisburg, Omonia Nicosia și U Cluj, adunând totodată și 8 selecții la echipa națională.

Fața la Joc! - O nouă ediție spectaculoasă

Fața la Joc! revine cu o nouă ediție în care fotbalul, poveștile și umorul se îmbină într-un format relaxat. Costin Ștucan îi are alături pe invitații săi pentru discuții directe, fără ocolișuri, despre cele mai importante subiecte ale momentului.

Cătălin Oprișan completează atmosfera cu povești, statistici și momente savuroase. Emisiunea poate fi urmărită pe VOYO SPORT 1, iar Sport.ro va prezenta cele mai interesante declarații și subiecte discutate în platou.