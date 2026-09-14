Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Octavian Popescu, prezentat oficial la Levadiakos

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu s-a transferat. Atacantul a fost dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea s-a concretizat.

Anunțul a fost făcut public pe pagina oficială de Facebook a clubului din campionatul Greciei. Octavian Popescu a fost prezentat ca un mare talent al fotbalului românesc, elenii amintind de faptul că atacantul a cucerit două titluri cu FCSB.

„Un transfer grozav pentru echipa noastră!

Octavian Popescu, dublu campion al României cu FCSB, este noul jucător al Levadiakos.

Un fotbalist extrem de talentat, care joacă în benzile atacului, vine pentru a ne întări și mai mult echipa”, s-a arătat în postarea oferită de Levadiakos.