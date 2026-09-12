Meciul a început ca din tun, Csikszereda marcând în minutul 5 prin Eppel. Replica „câinilor” nu a întârziat să apară, iar golul anulat a lui Karamoko fiind doar semnul că se pornește o „remontada”. Armstrong, Zandbergen și Soro au punctat în primul act pentru Dinamo, astfel că victoria a fost clară: 1-3.

Dean Zandbergen, în extaz după primul gol la Dinamo: „O aventură nouă”

Partida de la Miercurea Ciuc a adus și primul gol al lui Dean Zandbergen în tricoul lui Dinamo. Atacantul s-a desprins ușor de fundașii adverși și a marcat cu un șut la colțul scurt, în minutul 37.

La scurt timp după fluierul final, atacantul s-a arătat extrem de fericit pentru reușita sa. Dean Zandbergen a transmis că va încerca să își ajute cât mai mult echipa în viitorul apropiat.

„Nu am început cum ne-am fi dorit, dar apoi ne-am descurcat foarte bine. A fost primul meu gol, sper să mai înscriu. Am început destul de intens, cu acel derby cu FCSB, e o aventură nouă pentru mine.

Sunt mândru că am înscris primul meu gol, voi încerca să îmi ajut și mai mult echipa. Avem multe lucruri de îmbunătățit. S-ar putea întâmpla foarte multe lucruri interesante”, a spus Dean Zandbergen, la Prima Sport.