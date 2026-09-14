Partida Inter - Udinese, din runda a patra de Serie A, poate fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Inter - Udinese 5-3, LIVE TEXT pe Sport.ro

Inter vine după trei victorii clare în primele etape din campionat, 1-0 cu Cagliari, 4-1 împotriva lui Monza și 3-2 cu Napoli. Echipa pregătită de Cristi Chivu, antrenor ce ar putea bifa o premieră în runda a 4-a din Serie A, nu va avea un meci ușor împotriva lui Udinese, echipă antrenată de Kosta Runjaic.

De cealaltă parte, Udinese nu a început perfect noul sezon din Seri A și a înregistrat o înfrângere în etapa trecută în fața lui Lazio, scor 1-2. Trupa lui Kosta Runjaic a remizat în prima rundă a campionatului italian, scor 1-1, în meciul cu Como și s-a impus în fața lui Monza, scor 2-3, în a doua etapă.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în ianuarie 2026, iar atunci Inter s-a impus la limită în deplasare cu Udinese, scor 0-1.