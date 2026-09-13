Universitatea Craiova s-a impus cu 1-0 la Arad contra celor de la Corvinul, după un gol marcat de Alexandru Cicâldău, în minutul 51. La finalul jocului, antrenorul hunedorenilor, Florin Maxim, s-a plâns de numeroasele ocazii ratate de echipa sa, însă a adus în discuție limitele nou-promovatei.

Florin Maxim: "A fost ultimul meci pentru Corvinul la Arad. Ne mutăm la Petroșani"

Totodată, Maxim a anunțat că a fost ultimul meci jucat de Corvinul la Arad. Nou-promovata se va muta la Petroșani după pauza pentru meciurile echipelor naționale, urmând să revină la Hunedoara abia când va fi gata noul stadion.

"Era frumos pentru noi să nu pierdem, dar așa e fotbalul. Vorbeam înainte că trebuie să învățăm din greșelile pe care le facem. Azi am primit un gol mult prea ușor. Începutul de joc a fost timid, dar una peste alta sunt mulțumit de cum a arătat echipa. Avem limitele noastre, avem doar 9 jocuri în Liga 1, am jucat și contra campioanei, și contra lui Dinamo. Meciuri grele din care trebuie să învățăm.

Am avut posibilitățile noastre în spatele apărării lor. Au existat niște spații pe care le-am speculat bine, am avut 4-5 situații bune de a marca, dar dacă nu marchezi contra echipelor de calibru ai de suferit. N-a fost să fie. Meciul următor...

(n.r - întrebat dacă a fost ultimul meci al Corvinului la Arad) Da, sută la sută! Se lucrează la gazon (n.r - pe stadionul din Petroșani) Sincer, știam de dinainte că va fi doar o chestiune de timp. Era important pentru noi să ținem echipa în județ. Sunt deplasările cam lungi până la Arad, facem 3 ore și nu e ușor pentru fanii noștri. La Petroșani va rămâne echipa până când se va face stadionul de la Hunedoara", a spus Florin Maxim.

Pentru Corvinul urmează meciul cu Oțelul, de la Galați, programat luni, 21 septembrie, de la ora 18:00. Ulterior, după pauza pentru meciurile echipelor naționale, echipa lui Florin Maxim va primi vizita lui FC Voluntari, la Petroșani.

După nouă etape din acest sezon, Corvinul Hunedoara ocupă locul 10, cu 10 puncte.