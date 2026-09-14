Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. &quot;S-ar putea să vină el, e liber&quot; Superliga
SPORT.RO
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Marius Baciu (51 de ani) pare că are zilele numărate pe banca lui FCSB, iar în ultima perioadă s-au vehiculat mai multe nume pentru banca tehnică.

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Basarab PanduruFCSBMirel RadoiMarius Baciu
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După derby-ul pierdut contra lui Dinamo, Gigi Becali a recunoscut că a intenționat să îl înlăture pe Marius Baciu și să îl numească pe Ianis Zicu, însă s-a răzgândit după ce galeria s-a opus instalării fostului dinamovist.

Basarab Panduru: "Cred că FCSB va pune antrenor la oprirea pentru națională. S-ar putea să vină Rădoi"

La nivel oficial, Marius Baciu a primit un ultimatum de la FCSB, cerându-i-se să obțină 4 puncte din următoarele două meciuri, cu Petrolul Ploiești, diseară, și Universitatea Craiova, etapa viitoare.

Cu toate acestea, Basarab Panduru crede că soarta lui Baciu este deja pecetluită, iar FCSB ar urma să îl demită indiferent de următoarele două rezultate, în timpul pauzei pentru meciurile echipelor naționale. Fostul mare internațional a avansat și un nume de posibil înlocuitor - Mirel Rădoi, care a fost demis recent de la Gaziantep.

"Situația lui Baciu e complicată. Îmi pare rău pentru el. Nu știu nici dacă astea două meciuri îl salvează. Când ai trei săptămâni (n.r - în pauza pentru meciurile naționalelor), e momentul potrivit pentru orice echipă în campionatul ăsta să pună antrenor. Am văzut că Baciu a vrut să renunțe, supărat de tot ce se întâmplă. Au tras de el să mai stea două etape, iar după să pună antrenor. Așa citesc eu. 

Cred că FCSB va pune antrenor la oprirea pentru națională. Și s-ar putea pe Rădoi să-l pună. Fiind liber de contract, te poți gândi că este o posibilitate Rădoi pentru FCSB", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Întrebat dacă i s-ar părea în regulă ca FCSB să apeleze din nou la Rădoi, după ce în sezonul trecut a părăsit echipa în plin play-out pentru a da curs ofertei de la Gaziantep, Panduru a răspuns: "Dacă tu ai vorbit atunci cu el și i-ai spus că el poate pleca când are ofertă, e corect. Dacă ți-a promis că stă până la sfârșit și a plecat, atunci nu e corect".

Gigi Becali: "Când Rădoi se va coace la minte, va face cele mai mari performanțe cu nașul lui"

În ultimele zile, Gigi Becali a recunoscut că a încercat să ia legătura cu Mirel Rădoi, însă tehnicianul nu i-ar fi răspuns.

"L-am sunat. Nu răspunde. Nu ca să-l iau la FCSB. Când Mirel va fi în vogă, când se va coace la minte mai mult, el la mine va fi și va face cele mai mari performanțe cu nașul lui", a spus Gigi Becali.

Mirel Rădoi are deja două mandate ca antrenor la FCSB. Primul, în debutul carierei, în perioada iunie-noiembrie 2015. Al doilea, în această primăvară, puțin peste o lună.

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