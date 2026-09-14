Panduru e convins: FCSB schimbă antrenorul. "S-ar putea să vină el, e liber"

După derby-ul pierdut contra lui Dinamo, Gigi Becali a recunoscut că a intenționat să îl înlăture pe Marius Baciu și să îl numească pe Ianis Zicu, însă s-a răzgândit după ce galeria s-a opus instalării fostului dinamovist.

Basarab Panduru: "Cred că FCSB va pune antrenor la oprirea pentru națională. S-ar putea să vină Rădoi"

La nivel oficial, Marius Baciu a primit un ultimatum de la FCSB, cerându-i-se să obțină 4 puncte din următoarele două meciuri, cu Petrolul Ploiești, diseară, și Universitatea Craiova, etapa viitoare.

Cu toate acestea, Basarab Panduru crede că soarta lui Baciu este deja pecetluită, iar FCSB ar urma să îl demită indiferent de următoarele două rezultate, în timpul pauzei pentru meciurile echipelor naționale. Fostul mare internațional a avansat și un nume de posibil înlocuitor - Mirel Rădoi, care a fost demis recent de la Gaziantep.

"Situația lui Baciu e complicată. Îmi pare rău pentru el. Nu știu nici dacă astea două meciuri îl salvează. Când ai trei săptămâni (n.r - în pauza pentru meciurile naționalelor), e momentul potrivit pentru orice echipă în campionatul ăsta să pună antrenor. Am văzut că Baciu a vrut să renunțe, supărat de tot ce se întâmplă. Au tras de el să mai stea două etape, iar după să pună antrenor. Așa citesc eu.

Cred că FCSB va pune antrenor la oprirea pentru națională. Și s-ar putea pe Rădoi să-l pună. Fiind liber de contract, te poți gândi că este o posibilitate Rădoi pentru FCSB", a spus Basarab Panduru, la Prima Sport.

Întrebat dacă i s-ar părea în regulă ca FCSB să apeleze din nou la Rădoi, după ce în sezonul trecut a părăsit echipa în plin play-out pentru a da curs ofertei de la Gaziantep, Panduru a răspuns: "Dacă tu ai vorbit atunci cu el și i-ai spus că el poate pleca când are ofertă, e corect. Dacă ți-a promis că stă până la sfârșit și a plecat, atunci nu e corect".