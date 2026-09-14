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Superlativele campaniei de mercato din Superliga.

Perioada de transferuri din Superliga României s-a încheiat, iar Sport.ro vă prezintă superlativele campaniei: echipa care a investit cel mai mult, echipa care a vândut pe cei mai mulți bani, dar și fotbalistul adus pentru cea mai mare sumă de bani și jucătorul cedat pentru cea mai mare ofertă.

U Craiova a plătit cei mai mulți bani pentru un fotbalist: Răzvan Sava, adus pentru 2.5 milioane de euro

În privința jucătorului în schimbul căruia s-au achitat cei mai mulți bani, acesta este portarul Răzvan Sava, venit la Universitatea Craiova, de la Udinese, pentru 2.5 milioane de euro.

Devenit a treia variantă de portar în Serie A, la Udinese, Răzvan Sava a decis să se întoarcă în Superliga și este din vară noul portar al campioanei Universitatea Craiova. Portarul în vârstă de 23 de ani a ajuns la un acord cu campioana României și a parafat un contract valabil pe patru sezoane, până în vara anului 2030.

Răzvan Sava a făcut pasul la Udinese în vara anului 2024, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 2.5 milioane de euro celor de la CFR Cluj.

U Craiova l-a achiziționat pe Răzvan Sava de la Udinese

În primul său sezon din Serie A, portarul a bifat 23 de apariții în toate competițiile. La începutul stagiunii 2025/26, Sava a profitat de suspendarea lui Maduka Okoye și a apărat în mai multe meciuri ca titular.

Acum, el a revenit în România, la Universitatea Craiova, dar oltenii au făcut un efort financiar consistent, plătind această sumă de 2.5 milioane de euro!