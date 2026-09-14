FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul 2-2 (Arad 13, Korenica 24 / N'Lundulu 3, Malula 66)
Final: Iulian Călin fluieră pentru ultima oară în acest duel.
Min. 90: Dawa sare bine la o minge expediată din corner, lovește cu capul, dar execuția sa nu prinde cadrul porții.
Min. 66: GOOOOOOOL Petrolul! Malula profită de o recentrare și înscrie cu capul. Lângă fundașul Petrolului se afla Dawa.
Min. 61: Ce ocazie! Garita primește excelent de la Korenica, intră în centru și încearcă un șut la lung. Din nefericire pentru atacantul camerunez, Zima este la post și prinde fără emoții.
Min. 46: Jocul s-a reluat după o pauză de un sfert de oră.
Pauză: Iulian Călin pune capăt primului act.
Min. 40: Muhar îi trimite elegant pe culoar lui Miculescu, căpitanul FCSB șutează, însă mingea este deviată în lovitură de colț.
Min. 28: Paradă senzațională a lui Târnovanu! Portarul intervine perfect la șutul lui Malula și respinge în corner.
Min. 24: GOOOOOOL FCSB! Korenica profită de o pasă greșită a lui Hanca, driblează portarul și înscrie fără emoții.
Min. 17: Ocazie mare FCSB! Korenica trimite cu capul în bară, mingea sare la Garita, însă atacantul nu poate trimite balonul în poarta goală.
Min. 13: GOOOOOOL FCSB! Arad merge ușor către minge și îl învinge pe Zima cu o execuție în plasa laterală.
Min. 9: Penalty pentru FCSB! Țuțu îl faultează pe Garita în careu, iar Iulian Călin dictează penalty.
Min. 3: GOOOOOOOL Petrolul! Muhar nu pasează la timp, iar elevii lui Ricardo Sousa scapă pe contra-atac și marchează prin N'Lundulu.
Min. 1: Fluier de start pe Arena Națională.