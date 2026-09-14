GALERIE FOTO FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie Superliga
SPORT.RO
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Urmărim și comentăm împreună meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești.

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FCSB - Petrolul 2-2 (Arad 13, Korenica 24 / N'Lundulu 3, Malula 66)

Final: Iulian Călin fluieră pentru ultima oară în acest duel.

Min. 90: Dawa sare bine la o minge expediată din corner, lovește cu capul, dar execuția sa nu prinde cadrul porții.

Min. 66: GOOOOOOOL Petrolul! Malula profită de o recentrare și înscrie cu capul. Lângă fundașul Petrolului se afla Dawa.

Min. 61: Ce ocazie! Garita primește excelent de la Korenica, intră în centru și încearcă un șut la lung. Din nefericire pentru atacantul camerunez, Zima este la post și prinde fără emoții.

Min. 46: Jocul s-a reluat după o pauză de un sfert de oră.

Pauză: Iulian Călin pune capăt primului act.

Min. 40: Muhar îi trimite elegant pe culoar lui Miculescu, căpitanul FCSB șutează, însă mingea este deviată în lovitură de colț.

Min. 28: Paradă senzațională a lui Târnovanu! Portarul intervine perfect la șutul lui Malula și respinge în corner.

Min. 24: GOOOOOOL FCSB! Korenica profită de o pasă greșită a lui Hanca, driblează portarul și înscrie fără emoții.

Min. 17: Ocazie mare FCSB! Korenica trimite cu capul în bară, mingea sare la Garita, însă atacantul nu poate trimite balonul în poarta goală.

Min. 13: GOOOOOOL FCSB! Arad merge ușor către minge și îl învinge pe Zima cu o execuție în plasa laterală.

Min. 9: Penalty pentru FCSB! Țuțu îl faultează pe Garita în careu, iar Iulian Călin dictează penalty.

Min. 3: GOOOOOOOL Petrolul! Muhar nu pasează la timp, iar elevii lui Ricardo Sousa scapă pe contra-atac și marchează prin N'Lundulu.

Min. 1: Fluier de start pe Arena Națională.

Echipele de start din FCSB - Petrolul

  • FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Muhar, Arad - Miculescu, Cisotti, Korenica - Garita. Rezerve: M. Popa, Udrea, Crețu, Gnahore, Drăguș, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu.
  • Petrolul: Zima - Țuțu, Zaian, Sumbula, Dumitrescu - Vega, Hanca, Bran Flores, Martins - Nlundulu, Teixeira. Rezerve: Rădulescu, Argeșanu, Huseynov, Jerdea, Paraschiv, Dele, Leescu, Ludewig, Manolache, Căpușă, Ioniță, Costache. Antrenor: Ricardo Sousa.

FCSB - Petrolul Ploiești are loc pe Arena Națională și marchează primul duel pentru gruparea roș-albastră care se va desfășura pe cel mai mare stadion din țară în noua stagiune.

Partida din etapa #9 a sezonului regulat va fi arbitrată de Iulian Călin. El va fi ajutat la tușe de Florin Neacșu și Nicușor Marin. Arbitrul de rezervă va fi Lucian Rusandu, în timp ce Fecioru Corneliu-Laurențiu va fi observatorul arbitrilor. La VAR au fost delegați Sorin Costreie și Ovidiu Mazilu.

FCSB - Petrolul Ploiești, LIVE TEXT de la 21:00

Ultima întâlnire dintre FCSB și Petrolul Ploiești a avut loc în play-out-ul stagiunii precedente, când roș-albaștrii s-au impus la București cu 3-1.

În noul sezon, FCSB se află pe locul 8 cu 11 puncte. După opt etape, formația dirijată de Marius Baciu a bifat trei victorii, la care s-au adăugat două remize și trei eșecuri.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești e pe patru cu 15 puncte, cu cinci victorii și trei rezultate negative înregistrate în primele opt runde ale noii stagiuni.

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