FCSB - Petrolul Ploiești 2-2, pe Sport.ro. Două puncte imense pierdute de roș-albaștri! Marius Baciu, la al patrulea meci fără victorie

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FCSB - Petrolul 2-2 (Arad 13, Korenica 24 / N'Lundulu 3, Malula 66)

Final: Iulian Călin fluieră pentru ultima oară în acest duel.

Min. 90: Dawa sare bine la o minge expediată din corner, lovește cu capul, dar execuția sa nu prinde cadrul porții.

Min. 66: GOOOOOOOL Petrolul! Malula profită de o recentrare și înscrie cu capul. Lângă fundașul Petrolului se afla Dawa.

Min. 61: Ce ocazie! Garita primește excelent de la Korenica, intră în centru și încearcă un șut la lung. Din nefericire pentru atacantul camerunez, Zima este la post și prinde fără emoții.

Min. 46: Jocul s-a reluat după o pauză de un sfert de oră.

Pauză: Iulian Călin pune capăt primului act.

Min. 40: Muhar îi trimite elegant pe culoar lui Miculescu, căpitanul FCSB șutează, însă mingea este deviată în lovitură de colț.

Min. 28: Paradă senzațională a lui Târnovanu! Portarul intervine perfect la șutul lui Malula și respinge în corner.

Min. 24: GOOOOOOL FCSB! Korenica profită de o pasă greșită a lui Hanca, driblează portarul și înscrie fără emoții.

Min. 17: Ocazie mare FCSB! Korenica trimite cu capul în bară, mingea sare la Garita, însă atacantul nu poate trimite balonul în poarta goală.

Min. 13: GOOOOOOL FCSB! Arad merge ușor către minge și îl învinge pe Zima cu o execuție în plasa laterală.

Min. 9: Penalty pentru FCSB! Țuțu îl faultează pe Garita în careu, iar Iulian Călin dictează penalty.

Min. 3: GOOOOOOOL Petrolul! Muhar nu pasează la timp, iar elevii lui Ricardo Sousa scapă pe contra-atac și marchează prin N'Lundulu.

Min. 1: Fluier de start pe Arena Națională.