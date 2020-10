Transfer anuntat de Ilie Poenaru chiar dupa egalul cu UTA: "O sa rezolvam si problema finalizarii, va mai veni un nou atacant"

Academica Clinceni a remizat din deplasare, scor 0-0, cu UTA Arad.

Antrenorul Academicii, Ilie Poenaru, a declarat imediat dupa meci ca echipa are probleme cu finalizarea, iar pentru a remedia acest lucru a mai adus un atacant la echipa.

"Sunt foarte agitat pentru ca sunt pretentios si am pretentii de la jucatorii mei, dar am spus de la inceput, inca se vede lipsa de omogenitate, suferim la acest capitol. Sa speram ca in perioada asta cu intreruperea campionatului reusim sa reglam lucrurile. Sunt jucatori care au venit acum 7 zile, 10 zile nu poti sa faci o echipa sa joace atat de bine si atat de repede. Ma bucur ca am avut atitudine, ne-am dorit foarte mult. A doua repriza am dominat-o, chiar daca am stat foarte mult in defensiva. Ne-am creat ocazii, dar finalizarea ne-am lipsit din pacate. O sa rezolvam si problema finalizarii, va mai veni un nou atacant. O sa fie bine", a declarat Ilie Poenaru.