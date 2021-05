Ilie Poenaru ar putea ajunge la FCSB! Un oficial al Clinceniului sustine mutarea: "Il vad antrenand acolo"

Ilie Poenaru, unul dintre antrenorii tineri care ar putea prelua FCSB.

Toni Petrea a anuntat ca pleaca de la FCSB, iar Gigi Becali incearca sa-i aduca un inlocuitor. Favorit sa-i ia locul este Nicolae Dica, secundul nationalei, care a fost ieri la negocieri cu Becali.

Un alt nume insa care ar putea sa-i atraga atentia lui Becali este cel al lui Ilie Poenaru. Antrenorul care a dus-o pe Academica Clinceni in playoff a mai fost dorit de Becali in trecut si nu este exclus ca patronul vicecampioanei sa-si indrepte din nou atentia spre el daca nu se va intelege cu Dica.

Sorin Paraschiv, team managerul Academicii Clinceni, este convins ca Poenaru va ajunge la un moment dat sa antreneze FCSB. Oficialul ilfovenilor spera, totusi, ca acesta va continua la Clinceni inca un sezon.

"Asa cum v-a spus si el, a negociat cu FCSB (n.r. - in trecut). Eu il vad antrenand acolo, are potential si a demonstrat ca poate conduce un grup excelent. Ok, aici a avut si libertatea de a antrena. Aici a fost altceva, un caz exceptional pentru el si pentru majoritatea antrenorilor. Acolo este altceva, cine merge acolo isi asuma. Dar pana la urma pot iesi lucruri pozitive. Daca ajungi la FCSB si castigi un campionat, cota iti va creste foarte mult. Nu sezonul viitor, pentru ca am facut lucruri frumoase impreuna si mi-ar fi greu fara el", a declarat Sorin Paraschiv, la Telekom Sport.

Cu Ilie Poenaru pe banca, Academica Clinceni a evoluat in playoff in acest sezon al Ligii 1, iar cu o etapa inainte de finalul se afla pe locul cinci, cu 32 de puncte, unul mai mult decat Botosani, ocupanta locului sase.