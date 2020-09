ACUM Academica Clinceni 0 - 0 Chindia Targoviste, LIVE TEXT | Scorul ramane neschimbat la pauza, dupa ce ambele echipe au ratat mai multe ocazii

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Clinceni si Chindia pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

MIN. 45: Pauza la Clinceni. Scorul este 0-0 dupa 45 de minute.

MIn. 38: Aparatorul Chindiei, Cornel Dinu, primeste cartonasul galben.

Min 37: Pitian suteaza de la 10 metri de poarta, dar executia jucatorul de la Targoviste este respinsa in corner de jucatorii adversi.

Min. 34: Schimbare Chindia: Yameogo este inlocuit cu Popa.

Min. 30: Cristi Dumitru( Clinceni) loveste o centrare venita din banda, dar rateaza executia!

Min. 25: Pashov suteaza din marginea careului din prima, iar mingea loveste transversala! Ocazie imensa pentru Clinceni!

Min. 1: A inceput partida de la Clinceni!

Echipele de start:

Clinceni : Valceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - F. Achim, Cebotaru, M. Serban, Chandarov - C. Dumitru, Boiciu

Chindia: D. Moldovan - Capusa, Pitian, C. Dinu, D. Dumitrascu - Negut, P. Iacob, M. Dulca, Grassano - Yameogo, D. Florea

lie Poenaru nu are nicio victorie in acest start de sezon si vine dupa remiza cu Hermannstadt, 2-2. De cealalta parte, Chindia vine dupa victoria mare in fata lui Dinamo, 1-0.

Clinceni a facut totusi o mutare importanta la capitolul transferuri in pauza competitionala. Cristi Tanase a revenit in Liga 1 si va juca sub comanda lui Ilie Poenaru.

Chindia l-a recuperat, in schimb, pe Emil Sandoi, care a fost testat pozitiv cu Covid-19 si indisponibil pentru meciul cu Dinamo.

La ultima intalnire dintre cele doua, Chindia s-a impus cu 3-1.

Echipele probabile:

Academica Clinceni: Valceanu - Pashov, Jutric, Patrche, Dobrescu - Achim, Cebotaru, Ventura, Dumitru - Boiciuc, Markovic

Chindia Targoviste: Moldovan - Capusa, Pitian, Dinu, Ionita - Negut, Iacob, Dulca, Diaz - Yameogo, Florea