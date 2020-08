Totul pentru titlu! Ce spune Bergodi inaintea primului meci jucat de Craiova in actualul sezon

Craiova merge in deplasare la Sepsi pentru primul meci din sezonul 2020 - 2021 al Ligii 1.

Oltenii au avut parte de o forma foarte buna in finalul sezonului trecut si au ajuns sa joace cu titlul pe masa in ultimul meci. Craiova a fost invinsa atunci de CFR Cluj,scor 1-3, insa in acest an vor sa arate un joc si mai solid care sa le aduca titlul, la 30 de ani de la ultimul succes.

"Vom intalni o echipa foarte buna in startul campionatului. E o echipa care are caracterul antrenorului, pe care il respect mult. Va fi un meci dificil, suntem la inceputul sezonului, noi suntem bine pregatiti. Am facut un stagiu de pregatire in Austria si cred ca ne vom prezenta foarte bine la acest meci. Craiova nu s-a schimbat mult in aceasta perioada si poate fi un avantaj pentru noi. Avem trei luni de munca in spate cu acesti baieti si sunt increzator ca putem face un meci bun. Vom intalni o echipa buna, pe un teren dificil si vom vedea ce se intampla. Au crescut pretentiile din partea suporterilor pentru ca vom ridica stacheta, pentru ca echipa a crescut ca obiectiv in ultimii 7-8 ani. Anul trecut am jcuat cu titlul pe masa si a fost un vis foarte frumos, chiar daca nu s-a indeplinit.

In acest an cred ca vom fi protagonistii, sunt increzator in sansele noastre si probabil vom fi in susul clasamentului. Sper sa iesim cu dreptul din acest meci dificil", a declarat Cristiano Bergodi la conferinta de presa.

Sepsi - Universitatea Craiova se joaca sambata, de la ora 18:00, iar partida va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro.