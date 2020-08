Doua echipe din Anglia si Italia sunt pe urmele lui Cicaldau! Mijlocasul, aproape de un transfer bomba! Cat poate primi Craiova pentru 'pivotul' echipei

Alexandru Cicaldau este dorit in Premier League.

Potrivit publicatiei HITC, jucatorul Universitatii Craiova ar putea ajunge la Everton, echipa antrenata de Carlo Ancelotti.

Directorul sportiv al clubului, Marcel Brands, cel care i-a descoperit pe Kevin Strootman, Gini Wijnaldum, Hirving Lozano sau Sergio Romero, a pus ochii pe el.

Pentru transferul lui Cicaldau, englezii trebuie sa scoata din buzunare cel putin 7 milioane de euro.

In cursa pentru semnatura mijlocasului in varsta de 23 de ani mai este si Sampdoria, pentru care romanul este principalul obiectiv in aceasta vara, alaturi de Filip Dagerstal si Hans Caviglia.

Jurnalistii de la Genova24 scriu ca "pivotul de la mijlocul terenului pentru Universitatea Craiova, comparat ca stil de joc cu Marco Verratti, este considerat transferabil pentru suma corecta de conducerea Sampdoriei".

Alexandru Cicaldau a inceput fotbalul la Academia lui Gica Hagi, evoluand apoi la Viitorul in perioada 2016-2018. Apoi a fost transferat la Universitatea Craiova, pentru 1 milion de euro.

In sezonul precedent, mijlocasul a adunat 40 de aparitii in tricoul oltenilor, reusind 16 goluri si 8 assist-uri.