Universitatea Craiova s-a mai despartit de inca un jucator! Fotbalistul a evoluat in 20 de partide in sezonul trecut

Craiova se desparte de cel de-al 4-lea jucator in aceasta vara.

Universitatea Craiova a anuntat oficial despartirea de fundasul Uros Cosic. Sarbul a rezistat doar un an la clubul din Oltenia. Desi a evoluat in 20 de partide in sezonul trecut, Cosic nu l-a convins pe Cristiano Bergodi sa-l pastreze in lot. Venirea lui Paul Papp si Marius Constantin, i-a redus sansele sarbului de a mai evolua in compartimentul defensiv al echipei in noul sezon.

Cosic este al patrulea fotbalist la care Universitatea Craiova renunta dupa ce Florin Gardos a semnat cu Academica Clinceni. De asemenea, Gustavo a plecat imprumut la Ajman Club, iar Luis Nitu a fost cedat la Gaz Metan Medias.