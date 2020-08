Hermannstadt vrea sa fie revelatia noului sezon din Liga 1! "Asta mi-a spus Anamaria Prodan!" CFR Cluj, FCSB si Craiova au fost avertizate

Hermannstadt a adus mai multi fotbalisti in aceasta vara si Anamaria Prodan are incredere ca se va lupta in fruntea clasamentului in sezonul urmator.

Sibienii au fost printre cele mai in forma echipe in finalul sezonului recent incheiat. Ruben Albes a reusit sa schimbe total jocul lui Hermannstadt si in ultimele 7 etape din playout a obtinut 5 victorii si 2 egaluri. In sezonul urmator, Anamaria Prodan vrea sa se lupte cu Hermannstadt in fruntea playoff-ului. Gica Craioveanu, fostul oficial al Craiovei, a fost deja avertizat de Anamaria:

"CFR Cluj si FCSB zic eu ca vor fi echipele care vor fi acolo sus. Vorbeam cu Anamaria zilele astea si spunea ca se bate Hermannstadt cu noi. Eu sper, cu cat sunt mai multe echipe acolo sus

Pe Ruben de Hermannstadt il stiu bine pentru ca l-am mai urmarit. A fost la Celta, la Valladolid si a facut treaba foarte buna. Toata lumea a vorbit foarte frumos de el", a spus Gica Craioveanu la Ora Exacta in Sport.

Gica Craioveanu: "Atmosfera e foarte buna la Craiova!"

Craiova s-a batut pana in ultima etapa la titlu cu CFR Cluj si este gata pentru un nou sezon de lupta. Oltenii sunt singura echipa din Liga 1 care a avut parte de un stagiu de pregatire in strainatate si spera ca acest lucru sa faca diferenta in startul sezonului:

"Important e sa fii in forma, baietii s-au pregatit bine. Cred ca suntem singura echipa din Romania care a facut un stadiu de pregatire in strainatate.

Atmosfera este una foarte buna, conditiile sunt extraordinare, nu au motiv sa nu ajunga la 95%.

Incercam sa strangem randurile si sa aratam bine, ca o echipa care a fost foarte greu de batut la sfarsitul campionatului", a mai spus Gica Craioveanu.