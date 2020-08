A fost stabilit noul format din Liga 2! Schimbari majore: cum se vor lupta Rapid, Petrolul si FC U Craiova la promovare

S-a votat noul format al Ligii a 2-a.

In noul sezon al campionatului din Liga a 2-a se vor disputa 19 etape, dupa care clasamentul va fi impartit. Primele sase clasate vor juca in play-off, unde partidele vor fi tur-retur. Vor promova in Liga 1 primele doua clasate din play-off, iar la baraj vor merge locurile 3 si 4.

Noutatea consta in faptul ca din Liga 1 vor ajunge la baraj doua echipe! Locurile 9 si 10 din play-out-ul Ligii 1 vor retrograda direct, iar locurile 7 si 8 vor merge la baraj cu echipele din Liga 2.

Restul de 14 echipe din Liga 2, sau 15 in cazul in care Pandurii vor castiga dreptul de licentiere, vor fi impartite in doua serii. Meciurile se disputa intr-o singură mansa, in play-out, la fel ca in sezonul regulat. Ultimele doua clasate din fiecare serie vor retrograda direct in Liga 3, iar locurile 5 din fiecare serie vor disputa un baraj de mentinere in Liga 2, conform DigiSport.

Daca Pandurii Targiu Jiu vor castiga dreptul de licentiere, Liga a 2-a va avea in total 21 de echipe.

Echipele din Liga a 2-a: CS Mioveni, Turris Turnu-Magurele, Petrolul Ploiesti, Rapid, Metaloglobus, SCM Gloria Buzau, Farul Constanta, ACS Viitorul Pandurii Targiu Jiu, ASU Politehnica Timisoara, Dunare Calarasi, Ripensia Timisoara, Universitatea Cluj, CSM Resita, Concordia Chiajna, Csikszereda, Aerostar Bacau, Unirea Slobozia, CSM Slatina, U Craiova 1948 SA, Comuna Recea.