Academia lui Gigi Becali, pe locul 2 in clasamentul FRF al celor mai bune academii de fotbal din 2020! Cine este lider si pe ce loc sunt CFR Cluj si Universitatea Craiova

FRF a decis care sunt cele mai bune academii de fotbal din tara in 2020.

Lider in clasament este in continuare Viitorul Constanta (93,4 puncte), care are insa una dintre cele mai slabe cresteri ale punctajului fata de 2019.

Pe locul doi se afla FCSB (88,1 puncte), care a urcat 3 pozitii fata de anul trecut, iar podiumul este completat de Dinamo (84,8 puncte).

Echipele din fruntea clasamentului Ligii 1, CFR Cluj (80,1 puncte) si Universitatea Craiova (81,5 puncte) sunt pe locurile 10, respectiv 7, in timp ce academia celor de la Astra (72,4 puncte) este abia pe locul 18.

Recent promovata UTA Arad (79,7 puncte) este pe a 11-a pozitie, iar Rapid (66,1 puncte) ocupa locul 26. CSA Steaua (17,5 puncte), echipa care a reusit sa promoveze in Liga a 3-a, este pe locul 61, inregistrand o scadere uriasa a punctajului.

Pe ultimele pozitii in clasamentul FRF al celor mai bune academii de fotbal din tara se afla CS Pro Team si LPS Bacau, care nu au reusit sa adune mai mult de 2 puncte.