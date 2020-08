"Profesionistii minciunii" | Mihai Mironica dupa ce FCU Craiova a fost INTERZISA pe Oblemenco

Am anticipat intr-un alt articol ca FC U Craiova nu va primi acceptul de a juca pe stadionul Ion Oblemenco. Confirmarea a venit, echipa lui Mititelu, desi este din Craiova, a fost trimisa de autoritatile locale la plimbare, prin alte orase, judete.

Mi s-a spus, in momentul in care am scris acel articol, ca sa am rabdare, ca de ce ma exprim fara sa astept raspunsul Primariei din Craiova. Iata de ce nu avea rost sa astept. Pentru ca stiam ca aceasta tara, in ansamblul ei, dar si pe bucatele, nu este guvernata de lege, de bun simt, de sentimentul datoriei fata de cetatean, fata de contribuabil. Este o tara guvernata de clanuri, unele cu sabii, altele cu gulere albe. Este o tara guvernata de interese obscure, de gasca, este o tara luata in proprietate samavolnica de niste functionari care ar trebui sa fie doar administratori in slujba cetateanului.

De exemplu, acest domn, Genoiu, primar al Craiovei. A spus in fata camerelor de televiziune ca si “cealalta echipa din Craiova” poate sa-si joace meciurile de acasa pe Ion Oblemenco. Trecem peste grobianismul de a numi o echipa din Craiova “cealalta echipa”. In fata unui functionar din Craiova, doua echipe din acel oras trebuie sa aiba acelasi statut intre ele cand solicita inchirierea unui bun de utilitate publica. Dar revenim la acea afirmatie. S-a dovedit a fi o minciuna. Acesti functionari, politicieni te mint senin, fara sa clipeasca, fara sa li se clinteasca un muschi pe fata.

Pe acesti profesionisti ai minciunii nu-i poti tulbura din senzatia ca sunt niste satrapi intangibili decat cu manifestari stradale de masa. Ei ar trebui sa fie controlati de institutii ale statului, dar care stat, cel care tolereaza ceva similar in Bucuresti cu stadionul cu care este improprietarit acum Ministerul de Razboi? Craiova ar trebui sa fie in strada, suporterii lui FC U Craiova ar trebui sa-si ceara dreptate in singurul loc neatins de putregaiul coruptiei, piata publica. Pentru ca doar acolo s-a putut opri terfelirea intregii justitii pentru salvarea unui singur om de condamnare, atunci cand sute de mii de oameni au iesit in strada in toata tara.

Noul, care de fapt e vechiul exemplu de la Craiova, ne arata ca si la 30 de ani de la caderea comunismului aceasta tara este prizoniera unor mentalitati de gangsteri pe bani publici, a unor indivizi care cred ca pot transforma in mosii personale bunuri de utilitate publica. Dar asta se intampla pentru ca si noi avem aceasta mentalitate, ii votam pe acesti polticieni inamici ai interesului public si visam, la randul nostru, sa fim satrapi pe cate o parceluta publica din aceasta Romanie batjocorita la nesfarsit.