Campania de transferuri s-a încheiat, dar o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei sunt liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și poate nu vor găsi până la pauza de vară.

Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără Bogdan Vătăjelu, Florin Niță sau Andrei Vlad. Doi dintre ei, Vătăjelu și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, în special portarul!

Bogdan Vătăjelu nu se pregătește întâmplător cu U Craiova 2

Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe și ia serios în calcul revenirea în fotbalul românesc. Fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a confirmat că este deschis negocierilor cu orice club din Superligă, iar agenții săi l-au propus în iarnă chiar la Dinamo.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, Vătăjelu s-a despărțit de Aktobe, formație pentru care a evoluat constant, însă nu a mai făcut parte din lot la ultimele cinci meciuri oficiale.

Acum, el se pregătește cu Universitatea Craiova 2, formație care se află în Liga 3, și, din informațiile Sport.ro, prezența sa acolo nu este chiar întâmplătoare sau datorată relației bune cu conducerea oltenilor din perspectiva faptului că a jucat acolo.

El chiar este luat în calcul pentru legitimare, pentru o revenire spectaculoasă în tricoul formației din Bănie.