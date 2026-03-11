SPECIAL Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii

Top 3 fotbaliști români liberi de contract. Ar crește vizibil nivelul Superligii
În iarnă, nu toți fotbaliștii români și-au găsit contracte.

Campania de transferuri s-a încheiat, dar o parte dintre jucătorii români care pot face oricând parte din lotul naționalei sunt liberi de contracte! Deși câțiva puteau prinde mutări importante, fie pentru salarii consistente, fie la echipe cu nume cunoscute în fotbalul european, nu au semnat acorduri și poate nu vor găsi până la pauza de vară.

Printre cei care nu au contracte în acest moment se numără Bogdan Vătăjelu, Florin Niță sau Andrei Vlad. Doi dintre ei, Vătăjelu și Niță, știu ce însemnă să fie parte din echipa națională, în special portarul!

Bogdan Vătăjelu nu se pregătește întâmplător cu U Craiova 2

Bogdan Vătăjelu a rămas liber de contract după despărțirea de Aktobe și ia serios în calcul revenirea în fotbalul românesc. Fundașul stânga în vârstă de 32 de ani a confirmat că este deschis negocierilor cu orice club din Superligă, iar agenții săi l-au propus în iarnă chiar la Dinamo.

După doi ani petrecuți în Kazakhstan, Vătăjelu s-a despărțit de Aktobe, formație pentru care a evoluat constant, însă nu a mai făcut parte din lot la ultimele cinci meciuri oficiale.

Acum, el se pregătește cu Universitatea Craiova 2, formație care se află în Liga 3, și, din informațiile Sport.ro, prezența sa acolo nu este chiar întâmplătoare sau datorată relației bune cu conducerea oltenilor din perspectiva faptului că a jucat acolo.

El chiar este luat în calcul pentru legitimare, pentru o revenire spectaculoasă în tricoul formației din Bănie.

Portarul Florin Niță s-a pregătit în București

În ultima perioadă, Florin Niță s-a pregătit individual în București și așteaptă un nou contract. Fostul internațional Florin Prunea spune că s-a întâlnit cu Niță, care i-a transmis că exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în România la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.

Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.

Niță, care a împlinit în luna iulie vârsta de 38 de ani, a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.

Portarul are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai 2025, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.

Andrei Vlad, încotro?

Andrei Vlad a semnat rezilierea contractului cu gruparea din Kazahstan – Aktobe și a devenit liber de contract, urmând să își caute un nou angajament.

Ajuns la Aktobe în urmă cu un an, după despărțirea de FCSB, Andrei Vlad a bifat 28 de apariții în toate competițiile, fiind titular în cea mai mare parte a sezonului trecut.

Potrivit Transfermarkt, Andrei Vlad are o cotă de piață de 400.000 de euro. Fost internațional de tineret, el s-a despărțit oficial de FCSB la 1 ianuarie 2025, după expirarea contractului.

La începutul lunii trecute, presa din Grecia a scris că Vlad era pe cale să semneze cu o echipă aflată pe loc de play-off, cu formația Volos. 

