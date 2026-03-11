Dinamo București va începe play-off-ul Superligii cu 26 de puncte, având patru de recuperat până la ocupanta locului întâi, CS Universitatea Craiova.

Speranțele unui prim titlu de campioană în liga întâi au îmbătrânit, în inimile suporterilor „câinilor roșii.” Fără trofeu de campioană a României de 19 ani, dinamoviștii speră ca decarul Cătălin Cîrjan să aibă un reviriment de formă, care să anuleze efectele penalty-ului ratat în Gruia.

Până la penalty, au fost multe faze în care decarul bucureștenilor nu a citit, și nici nu a provocat slăbiciunile defensivei clujene, iar mai multe pase încercate peste apărarea-gazdă au sfârșit ori în brațele portarului Popa, ori în afara terenului.

Cătălin Cîrjan se îndepărtează de echipa națională, după ratarea penalty-ului din meciul cu CFR Cluj

Pierzând 2-0 cu CFR Cluj, Dinamo București pleacă la drum, în play-off, arătându-se, cel puțin psihologic, ca a doua cea mai puțin valoroasă echipă, din primele șase.

Lipsa de idei creative de joc în ofensivă, nervul echipei - care nu a replicat intensitatea susținerii suporterilor -, dar și o stare de neîncredere afectează puternic Dinamo, la încheierea sezonului regulat.

Dar aceste cuvinte pot fi contrazise curând, în cazul în care Florentin Petre și Željko Kopić vor reuși să îi mobilizeze la timp pe jucători și, în mijlocul incertitudinii, le vor arăta drumul către un loc mai luminos.