Decarul din Superligă care s-a îndepărtat și mai mult de echipa națională, înainte de baraj, prin ultima decizie luată
O grabă care nu duce nicăieri: formă dezamăgitoare a unui decar impresionant, în actualul sezon de Superligă.

CFR Cluj, Catalin Cirjan, Dinamo București, Superliga
Dinamo București va începe play-off-ul Superligii cu 26 de puncte, având patru de recuperat până la ocupanta locului întâi, CS Universitatea Craiova.

Speranțele unui prim titlu de campioană în liga întâi au îmbătrânit, în inimile suporterilor „câinilor roșii.” Fără trofeu de campioană a României de 19 ani, dinamoviștii speră ca decarul Cătălin Cîrjan să aibă un reviriment de formă, care să anuleze efectele penalty-ului ratat în Gruia.

Până la penalty, au fost multe faze în care decarul bucureștenilor nu a citit, și nici nu a provocat slăbiciunile defensivei clujene, iar mai multe pase încercate peste apărarea-gazdă au sfârșit ori în brațele portarului Popa, ori în afara terenului.

Cătălin Cîrjan se îndepărtează de echipa națională, după ratarea penalty-ului din meciul cu CFR Cluj

Pierzând 2-0 cu CFR Cluj, Dinamo București pleacă la drum, în play-off, arătându-se, cel puțin psihologic, ca a doua cea mai puțin valoroasă echipă, din primele șase.

Lipsa de idei creative de joc în ofensivă, nervul echipei - care nu a replicat intensitatea susținerii suporterilor -, dar și o stare de neîncredere afectează puternic Dinamo, la încheierea sezonului regulat.

Dar aceste cuvinte pot fi contrazise curând, în cazul în care Florentin Petre și Željko Kopić vor reuși să îi mobilizeze la timp pe jucători și, în mijlocul incertitudinii, le vor arăta drumul către un loc mai luminos.

Cătălin Cîrjan e căpitanul lui Dinamo / Foto: Sport Pictures
Cîrjan și Dinamo, între performanță și dezamăgire: play-off-ul va decide multe

Până atunci însă Cătălin Cîrjan și Dinamo București au o doză de „întuneric” de acceptat și asimilat. Penalty-ul ratat de Cîrjan în minutul 86 al meciului de la Cluj îi retează șansa unei convocări la barajul cu Turcia, o idee care nu se anunța la fel de neinspirată, în urmă cu câteva luni.

Trecând, actualmente, prin cele mai grele clipe, de când a venit la Dinamo București, Cătălin Cîrjan se vede nevoit la o nouă „resetare din fabrică,” o revenire la cele mai împământenite obiceiuri - deprinse în perioada junioratului, inclusiv la Arsenal -, experiențe care l-au ajutat să se antreneze cu primul lot al echipei antrenate de Mikel Arteta și, în care, Cîrjan poate găsi energia care îi lipsește în ultimele săptămâni.

Orice echipă are nevoie de un decar ca de aer, dar când decarul se sufocă, echipa riscă să devină astmatică. Există tratament, dar, între timp, în aer plutește o nevoie urgentă de rezultate.

E foarte greu să-mi găsesc cuvintele, e o perioadă foarte grea, cred că e cea mai grea perioadă de când sunt la Dinamo. Noi suntem singurii care putem face lucrurile bine și să ieșim din această situație. Lucrurile n-au fost așa de bune în ultimul timp, dar trebuie să ne trezim. Suntem în play-off și trebuie să realizăm că avem o șansă mare să ne batem sus,” a declarat Cătălin Cîrjan, după CFR Cluj - Dinamo București 2-0.
stirileprotv NATO își întărește apărarea, după interceptarea unei rachete deasupra Turciei. Sisteme Patriot au fost mutate

