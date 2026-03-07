Partida disputată pe Arena Națională a început bine pentru roș-albaștri, care au deschis scorul în minutul 10, după autogolul lui Juk Stonajev. Clujenii au întors însă rezultatul prin golurile marcate de Oucasse Mendy (24), Jovo Lukic (40) și Issouf Macalou (57).

Revoluție la FCSB! Gigi Becali anunță șase transferuri: „Dau șapte milioane de euro!”

La finalul meciului, patronul Gigi Becali a criticat dur prestația echipei și a anunțat că urmează o adevărată „revoluție” în lot. Finanțatorul a dezvăluit că intenționează să aducă cel puțin șase sau șapte jucători în perioada următoare.

„Echipa va fi înlocuită total. Adică 6-7 jucători trebuie aduși. Dar jucători, fotbaliști, nu că aducem pe Ofri Arad... nu mai zic. Fără șapte jucători n-avem ce face. Avem nevoie de jucători care să facă diferența.

Nu iau orice, nu vreau! Iau jucători de valoare. Iau 5-6 jucători și dau 5-6-7 milioane de euro. Nu pot, ne facem de râs! Nu vreau să mă fac de râs. Nu m-am făcut în viața mea de râs, mă fac acum, la bătrânețe?”, a spus Becali la Prima Sport.

Patronul FCSB a adăugat că noile transferuri vor fi realizate împreună cu oamenii cu care colaborează la club.

În urma acestui rezultat, FCSB a terminat sezonul regulat pe locul 7, cu 46 de puncte, și a ratat play-off-ul pentru prima dată de la introducerea acestui sistem în fotbalul românesc. De cealaltă parte, „U” Cluj a ajuns la 54 de puncte și a urcat temporar peste FC Dinamo București în clasament.