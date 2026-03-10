FCSB a oficializat marți, 10 martie 2026, instalarea lui Mirel Rădoi ca principal. Acesta preia echipa rămasă fără antrenor după demisia lui Elias Charalambous, survenită în urma ratării play-off-lui.

Cu un angajament semnat până la finalul actualei stagiuni, noul antrenor a explicat de ce a ales să se întoarcă la formația bucureșteană și a oferit detalii despre partea financiară a înțelegerii, punctând că banii nu au fost o prioritate.

”Este o sumă modică pentru a putea fi făcut un contract, dar nu am încercat cumva... Dacă mi s-a cerut ajutorul, am zis să mergem pe linia asta. Primul lucru la care m-am gândit a fost, dacă am revenit la Craiova a doua oară, de ce n-aș face-o la clubul pentru care am jucat și la care am debutat ca antrenor.

Și într-o situație în care mi s-a cerut ajutorul. A fost o discuție în care mi s-a cerut ajutorul și am zis că vin. Dacă reușesc să și duc echipa acolo unde dorim cu toții, cu atât mai bine. Există posibilitatea ca în acest final de sezon să nu se întâmple acest lucru”, a detaliat Mirel Rădoi.

Mesaj ferm pentru suporterii roș-albaștri

În prima sa zi la conducerea echipei, Rădoi a stat de vorbă și cu o parte din membrii galeriei. Fostul căpitan al campioanei le-a cerut fanilor susținere necondiționată pentru jucători în perioada complicată care urmează.

"Cel mai important e să fiţi alături de echipă, nu de mine. Eu vă mulţumesc pentru primire şi pentru susţinere. Sunt sigur că, şi dacă ne place, şi dacă nu ne place, trebuie să fim împreună. Drumul nostru este unul comun. Indiferent de situaţie şi de rezultate, un lucru trebuie să rămână: pasiunea", a transmis tehnicianul la întâlnirea cu fanii.