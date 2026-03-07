Singurul obiectiv rămas pentru gruparea roș-albastră rămâne calificarea în preliminariile Conference League.

Ioan Becali: ”Gigi trebuie să își ia 4-5 jucători importanți!”

Gigi Becali s-a decis să intre în ”silenzio stampa” după ce echipa sa a ratat calificarea în play-off. Vărul său, impresarul Ioan Becali, crede însă că finanțatorul de la FCSB va începe să vorbească după finalul sezonului regulat.

Ioan Becali este convins că FCSB poate obține calificarea în Conference League și l-a sfătuit pe Gigi Becali să investească în patru sau cinci jucători.

”Cred că dacă câștigă ultimul meci și vede cam cine ar fi a 8-a cu care face baraj la final, începe să vorbească. Și după cu a 3-a sau a 4-a, în funcție de Cupă… Asta e, mai are o șansă. E fotbal, el încă e în cărți. El ia locul 7 fără probleme. Acum trebuie să se intereseze cine ar fi locul 8. Joacă barajul, bate și intră iar unde a fost.

Eu spun că între timp el trebuie să facă rost de jucători, de 4-5 jucători. Gigi trebuie să își ia 4-5 jucători importanți. Plecarea lui Șut a lăsat un loc acolo. Un mijlocaș, un fundaș central, poate chiar doi. Tineri! Să aibă o perioadă de 5-6 ani să continue așa. O să coste niște bani. Un fundaș stânga”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.