Toni Petrea RUPE TACEREA in cazul lui Adi Petre! Care este situatia atacantului si ce spune despre zvonurile ca jucatorul ar fi iesit ULTIMUL la testele fizice

Antrenorul FCSB-ului a sustinut conferinta de presa dinaintea meciului cu Voluntari.

Toni Petrea a prefatat meciul cu Voluntari, din a treia etapa din Liga 1. Antrenorul ros-albastrilor, care au inceput sezonul cum nu se putea mai bine, cu victorii pe linie a vorbit si despre zvonurile aparute in presa legata de Adrian Petre.

In urma cu o zi, Gazeta Sporturilor anunta ca jucatorii FCSB-ului au sustinut teste fizice in pauza competitionala, iar Adrian Petre a iesit ultimul la testele lui Thomas Neubert. Petrea a negat in cadrul conferintei de presa ca ar fi existat astfel de teste.

Totodata, antrenorul ros-albastrilor a vorbit si despre perioada urmatoare si nu exclude o rotatie a jucatorilor din cauza meciurilor din 3 in 3 zile pe care FCSB urmeaza sa le dispute.

"Venim dupa o pauza competitionala, perioada in care cred eu ca ne-am mai imbunatatit nivelul atat din punct de vedere al pregatirii fizice, cat si tehnico-tactic.

Ne asteapta un meci in compania unui adversar greu, omogen, o echipa disciplinata, cu aparare buna, care nu a pierdut in primele doua meciuri. Noi trebuie sa fim concentrati si cu aceeasi atitudine aratata la ultimele meciuri, am convingerea ca vom avea un joc bun, cu rezultat care ne va face fericiti la sfarsitul meciului.

Jucatorii au reactionat foarte bine, le-am dat si cateva zile de pauza dupa meciul cu Viitorul, dupa care am revenit cu cate doua antrenamente pe zi. Au fost foarte receptivi la ce le-am cerut, nu stiu de unde a aparut informatia cu teste, nu am dat teste, nu am facut nimic de acest gen. Si cu Adi Petre ultimul la teste...habar nu am.

Ma bucur ca s-au intors sanatosi baietii si putem miza pe ei, sunt bucurosi de ce au realizat si rezultatele obtinute.

Urmeaza o perioada destul de complicata pentru noi, cu meciuri din 3 in 3 zile, trebuie sa ne gandim la toate aspectele si la faptul ca jucam in Europa, plus ca e un meci in deplasare. Pana maine, la ora jocului, vom vedea ce echipa vom alege. Dar avem in vedere o rotatie a jucatorilor", a spus Toni Petrea la conferinta de presa.