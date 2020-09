A impresionat cu FCSB in Europa League, dar a fost REFUZAT de Rapid: "Nu are statura, forta, viteza. Nu are nimic!" Dezvaluiri din cariera fotbalistului

Adi Popa a fost sustinut mereu de mama sa in tot ceea ce si-a propus sa faca inca din copilarie.

Adi Popa (32 de ani) a declarat ca era la un pas sa ajunga sa joace pentru Rapid in perioada junioratului. Nu a mai ajuns pana la urma la clubul giulestean, deoarece i-au fost reprosate statura, forta si viteza, calitati pe care fotbalistul nu le avea de mic copil.

"Cred ca prima si prima oara, undeva pe la 10 ani am fost, crescand in zona 1 mai, era foarte aproape Giulestiul. Si am fost la probe, la grupa de varsta, la 88, sa incerc sa ma inscriu la grupa lor de juniori si am fost la un antrenament sau doua. Asta dupa ce in prealabil si la Steaua atunci faceau pe Ghencea, am fost si am fost de asemenea refuzat pentru ca mi s-a spus ca e mic, nu are sanse, nu are statura, nu are forta, nu are viteza. Nu avea, cam multe. Am fost indrumat spre carte si scoala", a declarat Adrian Popa pentru Telekom Sport.

Fotbalistul a povestit si un episod mai delicat din copilaria sa, una destul de incercata:

"Am crescut fara tata de la 7 ani si va dati seama a fost destul de greu sa cresti doar tu cu mama ta. Imi ocupam timpul cu mingea in curtea scolii, cu copiii, nu aveam tableta, calculator. Nici telefon nu aveam la vremea aceea. Primul telefon l-am avut prin clasa a 10-a, a 11-a, adica destul de tarziu. Chiar m-a sustinut foarte mult si stiu cat s-a chinuit si o sa ii fiu recunoscator toata viata pentru ca a suferit foarte mult alaturi de mine si chiar a facut multe sacrificii ca eu sa pot sa urmez o cariera. Pentru ca acele turnee vara nu erau gratis, trebuia sa platesti. Si numai noi stim cat de greu ne era sa facem rost de banii respectivi pentru turnee", a incheiat Popa.