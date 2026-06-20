La doar 18 ani, Lamine Yamal este considerat de mulți microbiști și oameni de fotbal drept cel mai bun jucător al planetei.
Yamal a susținut că Lionel Messi este cel mai mare jucător din istoria fotbalului, însă a dezvăluit că are un alt idol, tot important în istoria Barcelonei.
Verdictul lui Lamine Yamal
Yamal îl consideră pe Neymar idolul său, însă a subliniat încă o dată supremația lui Messi.
„Messi arată în fiecare meci că este cel mai bun fotbalist din istorie. Dacă cineva are dubii, asta este pentru că le caută. Nu e nimic mai mult de spus, este cel mai bun.
Evident, idolul meu este Neymar, pentru că îmi place foarte tare să-l văd jucând, dar Messi e cel mai bun și nu e nicio dezbatere”, a declarat Lamine Yamal, potrivit Goal.com.
Yamal strălucește la 18 ani
Lamine Yamal a strâns 151 de meciuri, 49 de goluri și 52 de pase decisive pentru Barcelona, alături de care a câștigat de trei ori La Liga, o dată Cupa Regelui și de două ori Supercupa Spaniei.
Pentru „Furia Roja”, Yamal a adunat 26 de selecții, șase goluri și 12 pase decisive. Lamine Yamal a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști în triumful Spaniei de la EURO 2024.
Menajat după o accidentare, Lamine Yamal a intrat abia în minutul 71 al meciului Spania - Capul Verde 0-0, contând pentru prima etapă a Grupei H de la CM 2026.
Cu 200.000.000 de euro, Lamine Yamal are cea mai mare cotă de piață pe Transfermarkt, la egalitate cu Erling Haaland.