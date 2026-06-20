Real Madrid l-a convins: transfer de 120.000.000 de euro din Premier League

Atenție, Craiova! Adversara din Champions League a câștigat azi cu 8-0

Germania - Coasta de Fildeș 0-0 | Nemții la primul test serios de la Campionatul Mondial

La doar 18 ani, Lamine Yamal este considerat de mulți microbiști și oameni de fotbal drept cel mai bun jucător al planetei.

Yamal a susținut că Lionel Messi este cel mai mare jucător din istoria fotbalului, însă a dezvăluit că are un alt idol, tot important în istoria Barcelonei.

Verdictul lui Lamine Yamal

Yamal îl consideră pe Neymar idolul său, însă a subliniat încă o dată supremația lui Messi.

„Messi arată în fiecare meci că este cel mai bun fotbalist din istorie. Dacă cineva are dubii, asta este pentru că le caută. Nu e nimic mai mult de spus, este cel mai bun.

Evident, idolul meu este Neymar, pentru că îmi place foarte tare să-l văd jucând, dar Messi e cel mai bun și nu e nicio dezbatere”, a declarat Lamine Yamal, potrivit Goal.com.

Yamal strălucește la 18 ani

Lamine Yamal a strâns 151 de meciuri, 49 de goluri și 52 de pase decisive pentru Barcelona, alături de care a câștigat de trei ori La Liga, o dată Cupa Regelui și de două ori Supercupa Spaniei.

Pentru „Furia Roja”, Yamal a adunat 26 de selecții, șase goluri și 12 pase decisive. Lamine Yamal a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști în triumful Spaniei de la EURO 2024.

Menajat după o accidentare, Lamine Yamal a intrat abia în minutul 71 al meciului Spania - Capul Verde 0-0, contând pentru prima etapă a Grupei H de la CM 2026.

Cu 200.000.000 de euro, Lamine Yamal are cea mai mare cotă de piață pe Transfermarkt, la egalitate cu Erling Haaland.