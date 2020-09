UEFA o condamna pe FCSB in drumul spre grupe! Misiune aproape IMPOSIBILA in playoff pentru ros-albastri

FCSB are ca obiectiv prioritar in acest sezon calificarea in grupele Europa League.

Ros-albastrii au ratat accederea in grupe in ultimele doua sezoane, fiind eliminati de Rapid Viena si Vitoria Guimaraes. Astfel al doilea test in acest sezon de Europa il vor avea impotriva sarbilor de la Backa Topola, ca mai apoi sa joace contra Riteriai sau Slovan Liberec, in cazul unei calificari in turul al treilea. Datorita ultimelor esecuri europene, FCSB risca sa-si piarda statutul de cap de serie in playoff. Procedura prin care se trage la sorti a fost schimbata de UEFA in contextul pandemiei, astfel meciurile de playoff vor fi stabilite inainte de disputarea partidelor din turul trei, fapt ce o dezavantajeaza pe FCSB.

Gruparea bucuresteana are nevoie de un joc al rezultatelor favorabil, astfel doua dintre favorite trebuie sa piarda din turul doi pentru ca FCSB sa urce in urna capilor de serie. In caz contrar, acestia vor intalni adversari ca Sporting, Wolfsburg, PSV, Tottenham, Galatasaray, Besiktas.

In cazul in care FCSB va fi cap de serie, aceasta va avea la dispozitie o lista de adversare mult mai facile: Rijeka, Apollon Limassol, Rosenborg, Hapoel Beer-Sheva, TSKA Sofia.

Totusi, soarta este de partea clubului lui Becali, majoritatea favoritelor jucand in deplasare si din lista de mai jos de meciuri, FCSB are nevoie ca doua dintre echipele favorite sa piarda:

Neftci Baku - Galatasaray (cap de serie)

IFK Goteborg - Copenhaga (cap de serie)

Standard Liege (cap de serie) - Bala Town

Lokomotiv Plovdiv - Tottenham Hotspur (cap de serie)

Kaisar - APOEL Nicosia (cap de serie)

Sfantul Gheorghe (Moldova) - Partizan Belgrad (cap de serie)

TSKA Sofia - BATE Borisov (cap de serie)

Osijek - Basel (cap de serie)

Kukesi - Wolfsburg (cap de serie)

Honved Budapesta - Malmo (cap de serie)