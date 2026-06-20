Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB: "Aici s-a încheiat povestea"

Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB: &quot;Aici s-a încheiat povestea&quot; Superliga
SPORT.RO
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Anderson Ceara, anunțat oficial de FK Csikszereda la FCSB, nu va mai ajunge la formația bucureșteană.

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Anderson CearaFCSBFK CsikszeredaMihai Stoica
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La câteva zile după ce FK Csikszereda anunța oficial trecerea lui Anderson Ceara la FCSB, Gigi Becali a transmis că mutarea nu se va mai realiza, fără a intra în alte detalii.

Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus sâmbătă că transferul lui Ceara a picat după ce brazilianului i-au fost descoperite probleme serioase la nivelul genunchiului. Bucureștenii au luat opinii de la trei medici diferiți, iar concluzia a fost aceeași.

"N-am vrut să spun despre ce e vorba. Am spus doar că nu ne-am înțeles, dar văd că cei de la Csikszereda au zis că n-a trecut controlul medical. N-a trecut controlul medical. Să dezvolt subiectul nu e fair față de băiat. Noi facem un control medical mai amănunțit decât alte echipe.

Știți foarte bine cu Koljic, care a plecat din RMN de la noi și s-a dus la Rapid. Noi facem un control la un specialist cardiolog, care e extrem de important, pentru că s-au întâmplat mari nenorociri și nu vrem să avem probleme. Noi vrem să ne punem la adăpost. Avem cei mai buni cardiologi din țară care ne examinează jucătorii.

Mai facem un RMN la ambii genunchi. Medicul nostru a avut o opinie, am luat o a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, fostul nostru medic Codorean. Bineînțeles, am luat și opinia medicului specialist care a interpretat examenul RMN. Toate cele trei păreri au coincis. Medicul nostru a luat legătura cu medicul echipei Csikszereda, știa că au fost probleme în sensul că a fost operat la ambii genunchi, dar nu știa că problemele, la momentul ăsta, sunt pentru noi insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Președintele lui Csikszereda: „Argumentele sunt ridicole”

La o zi după anunțul făcut de Gigi Becali, publicația Szekely Sport a realizat un interviu cu președintele clubului din Miercurea Ciuc, Zoltan Szondy, care a oferit propria versiune asupra evenimentelor.

Oficialul a confirmat că Anderson Ceara avea o problemă mai veche la genunchi, cunoscută de club încă din perioada în care fotbalistul evolua în Brazilia.

„Evident că știam despre această problemă. Le-am spus celor de la FCSB că există două variante: operație sau întărirea musculaturii care stabilizează genunchiul. În Brazilia s-a ales a doua soluție și este clar că a funcționat. Anderson a jucat doi ani și jumătate la noi și nu vorbim despre un jucător accidentat”, a declarat Szondy.

Președintele lui Csikszereda susține că medicii FCSB au interpretat diferit situația și au considerat că brazilianul nu este apt pentru performanță.

„Doctorul celor de la FCSB a văzut lucrurile altfel. Au considerat că nu este apt să joace, ceea ce este ridicol, pentru că acum câteva săptămâni juca împotriva lor”, a afirmat oficialul.

Zoltan Szondy a mers chiar mai departe și a lăsat de înțeles că adevăratul motiv al renunțării la transfer ar putea fi altul.

„Nu am o problemă că s-au retras. Sunt obișnuit cu modul ciudat în care FCSB gestionează transferurile. Problema mea este că au venit cu această opinie medicală după ce cluburile ajunseseră la un acord și după ce jucătorul semnase contractul.

Mi se pare că între timp au semnat sau vor să semneze pe altcineva și au inventat această poveste pentru a putea face un pas înapoi”, a spus președintele clubului harghitean.

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