Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB: "Aici s-a încheiat povestea"

La câteva zile după ce FK Csikszereda anunța oficial trecerea lui Anderson Ceara la FCSB, Gigi Becali a transmis că mutarea nu se va mai realiza, fără a intra în alte detalii.

Mihai Stoica dezvăluie de ce a picat transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a spus sâmbătă că transferul lui Ceara a picat după ce brazilianului i-au fost descoperite probleme serioase la nivelul genunchiului. Bucureștenii au luat opinii de la trei medici diferiți, iar concluzia a fost aceeași.

"N-am vrut să spun despre ce e vorba. Am spus doar că nu ne-am înțeles, dar văd că cei de la Csikszereda au zis că n-a trecut controlul medical. N-a trecut controlul medical. Să dezvolt subiectul nu e fair față de băiat. Noi facem un control medical mai amănunțit decât alte echipe.

Știți foarte bine cu Koljic, care a plecat din RMN de la noi și s-a dus la Rapid. Noi facem un control la un specialist cardiolog, care e extrem de important, pentru că s-au întâmplat mari nenorociri și nu vrem să avem probleme. Noi vrem să ne punem la adăpost. Avem cei mai buni cardiologi din țară care ne examinează jucătorii.

Mai facem un RMN la ambii genunchi. Medicul nostru a avut o opinie, am luat o a doua opinie de la unul dintre cele mai importante nume din ortopedia românească, fostul nostru medic Codorean. Bineînțeles, am luat și opinia medicului specialist care a interpretat examenul RMN. Toate cele trei păreri au coincis. Medicul nostru a luat legătura cu medicul echipei Csikszereda, știa că au fost probleme în sensul că a fost operat la ambii genunchi, dar nu știa că problemele, la momentul ăsta, sunt pentru noi insurmontabile. Și aici s-a încheiat povestea", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.