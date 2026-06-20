Sfâșietor! Fost atacant, asasinat la doar 44 de ani

Ivan Fiel da Silva, fost atacant cunoscut sub numele de „Brasão”, a fost ucis la vârsta de 44 de ani în urma unui atac armat petrecut în orașul Tubarão, din statul Santa Catarina.

Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale, tragedia s-a produs în dimineața zilei de 19 iunie, într-un spațiu comercial deținut de fostul fotbalist.