Sfâșietor! Fost atacant, asasinat la doar 44 de ani

Ivan Fiel da Silva, fost atacant cunoscut sub numele de „Brasão”, a fost ucis la vârsta de 44 de ani în urma unui atac armat petrecut în orașul Tubarão, din statul Santa Catarina.
Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere
Potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale, tragedia s-a produs în dimineața zilei de 19 iunie, într-un spațiu comercial deținut de fostul fotbalist.
Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere, însă până în acest moment nu au fost comunicate detalii privind motivul atacului. Presupusul autor al crimelor este în continuare căutat de autorități.
De-a lungul carierei, Brasão a evoluat pentru cluburi precum Atletico Tubarao, Camboriu FC, Inter de Lages, Atletico de Ibirama, Santa Cruz FC sau Brasil de Pelotas.
În peste două decenii de activitate, atacantul a adunat 213 meciuri și 88 de goluri. Ultima sa experiență ca fotbalist a fost în 2022, la Atletico Tubarao.