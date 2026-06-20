Sfâșietor! Fost atacant, asasinat la doar 44 de ani

Sfâșietor! Fost atacant, asasinat la doar 44 de ani Fotbal extern
SPORT.RO
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O veste tragică a lovit fotbalul brazilian. 

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Din articol

Ivan Fiel da Silva, fost atacant cunoscut sub numele de „Brasão”, a fost ucis la vârsta de 44 de ani în urma unui atac armat petrecut în orașul Tubarão, din statul Santa Catarina.

Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile locale, tragedia s-a produs în dimineața zilei de 19 iunie, într-un spațiu comercial deținut de fostul fotbalist. 

Poliția a deschis o anchetă pentru omucidere, însă până în acest moment nu au fost comunicate detalii privind motivul atacului. Presupusul autor al crimelor este în continuare căutat de autorități.

De-a lungul carierei, Brasão a evoluat pentru cluburi precum Atletico Tubarao, Camboriu FC, Inter de Lages, Atletico de Ibirama, Santa Cruz FC sau Brasil de Pelotas.

În peste două decenii de activitate, atacantul a adunat 213 meciuri și 88 de goluri. Ultima sa experiență ca fotbalist a fost în 2022, la Atletico Tubarao.

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