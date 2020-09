Continua RAZBOIUL dintre Steaua si FCSB! Fanii arunca BOMBA! Cum se lauda CSA Steaua cu titlul echipei lui Gigi Becali din 2014!

Suporterii lui FCSB au scos la iveala un amanunt care relanseaza razboiul cu CSA Steaua.

Membrii Asociatiei "Salvati Steaua" au descoperit pe site-ul magazinsteaua.ro ca "militarii" vand tricouri de la titlul cucerit de FCSB in sezonului 2013/14.

"Astazi inauguram o noua rubrica: Vocea Cititorului! In cadrul acestei rubrici vom posta imagini, informatii trimise de urmaritorii nostri. Alexandru ne-a trimis urmatorul link gasit pe pagina Magazinului Oficial Steaua Bucuresti:

Ne gandim cu ingrijorare ca, daca tot au infiintat noua sectie de fotbal in 2017, poate vor palmaresul pana in 2017... Si sa-l completeze cu meritoasa promovare din D in C, dupa trei sezoane de lupta si sacrificiu", au scris fanii echipei lui Gigi Becali pe Facebook.

Tricoul pus la vanzare pe sica te-ul celor de la CSA Steaua este cel purtat de jucatorii lui FCSB in anul in care, sub comanda lui Laurentiu Reghecampf, au cucerit titlul in Liga 1.

FCSB nu poate sa se laude decat cu trofeele cucerite dupa anul 2003, tinand cont ca Tribunalul Bucuresti a decis ca palmaresul din perioada 1947-2003 sa apartina Clubului Sportiv al Armatei "Steaua" Bucuresti. Decizia nu este definitiva.