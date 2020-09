Amintirile lui Adi Popa: cum a trait primul titlu cucerit alaturi de FCSB! "S-a depasit recordul de decibeli pe Arena Nationala!" + Pe cine admira in copilarie

Adi Popa a vorbit despre fotbalistii care i-au marcat copilaria, dar si despre ce a simtit atunci cand a cucerit primul trofeu cu FCSB.

Fotbalistul in varsta de 32 de ani si-a amintit de fotbalistii pe care i-a admirat in copilarie, pe vremea cand participa la meciuri din tribuna.

"Mergeam pe Ghencea la meciuri, cand eram foarte mic si imi placea foarte mult de Lacatus, de Ilie Dumitrescu, cand a revenit de afara in perioada aceea. Dar eram destul de mic, nu intelegeam foarte multe.

Cand am mai crescut si intelegeam si eu cat de cat asa, imi placea foarte mult de Florentin Dumitru, mai ales ca ne asemenam ca statura, ca si post, pentru ca in perioada aceea eram fundas, mijlocas dreapta si imi placea foarte mult de el", a declarat Adi Popa, potrivit Telekom Sport.

In perioada 2012-2017, Popa a jucat la FCSB, rememorand acum ceea ce a simtit cand a cucerit primul trofeu, titlul cu numarul 24, in 2013.

"Nu doar pentru mine, pot sa spun ca pentru toti a fost o nebunie. Toate emulatia pe care au creat-o suporterii in jurul acelui eveniment, pornind de la incalzire, cu coregrafie, cu sustinerea din acel an. Tin minte ca la meciul cu Rapid cand am castigat in minutul 96 s-a depasit recordul de decibeli pe Arena Nationala.

In Europa si la meiciurile de campionat, jucam cu casa inchisa. Erau 52.000 tot timpul. Toata emulatia din acel an a fost incoronata cu trofeul, cu cei 60-70.000 de oameni in Piata Constitutiei, cu artificii, cu cantece, cu autocar descoperit, ca la marile cluburi. Adica totul a fost ca o sarbatoare, ceva ce nu ai cum sa uiti", a povestit fotbalistul care a mai cucerit, in tricoul celor de la FCSB, inca doua titluri, doua Cupe si o Supercupa a Romaniei.

De-a lungul carierei, Adi Popa a mai jucat la CS Buftea, Poli Timisoara, Gloria Buzau, "U" Cluj, Concordia Chiajna, Reading, Al Taawon si Ludogorets.