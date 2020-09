Nu mai e de joaca la FCSB: "Muncim ca nebunii!" Antrenamente intense ale ros-albastrilor pentru a-i indeplini visul patronului Becali

'Uitati' de Mirel Radoi si Adrian Mutu, jucatorii FCSB-ului nu au luat pauza nicio zi si s-au antrenat intens!

Ros-albastrii se antreneaza de zor pentru a evita repetarea scenariului din sezonul trecut si pentru a avea sanse reale in lupta la titlu. Jucatorii FCSB-ului, sub comanda lui Thomas Neubert s-au pregatit si au dat teste fizice in perioada de pauza.

Capitanul Tanase a fost primul la testele preparatorului fizic, in timp ce atacantul pe care Gigi Becali il tine rezerva de la startul sezonului, Adrian Petre a iesit pe ultimul loc.

"Tot staff-ul le spune jucatorilor doar un lucru: luati mingea inapoi, luati mingea inapoi. Muncim ca nebuni, iar echipa vrea sa fie schimbata", a spus Thomas Neubert pentru Antena Sport.

Declaratia lui Neubert vine ca o 'amenintare' pentru Gigi Becali, cel care asteapta de cativa ani ca echipa sa sa revina pe primul loc in Liga 1 si sa se impuna in cupele europene.