"Toata lumea se asteapta la un antrenor de tip Mourinho! Primarul din Iasi isi doreste ca Andrei Cristea sa ajunga pe banca Barcelonei

Andrei Cristea va debuta pe banca lui Poli Iasi in meciul de marti seara, impotriva Universitatii Craiova.

Daniel Pancu a fost demis dela echipa moldovenilor, dupa ce a pierdut in fata lui UTA Arad, scor 1-2, iar fostul jucator de la FCSB si Dinamo i-a luat locul pe banca tehnica. Cristea a ajuns la varsta de 36 de ani, are licenta A de antrenor si este cel mai bun marcator al echipei din acest sezon, avand 7 reusite.

Primarul de la Iasi, Andrei Chirica, sustine ca Andrei Cristea este cea mai buna varianta pentru banca lui Poli Iasi.

"Era un plan de rezerva, recunosc, legat de Andrei Cristea. El isi doreste de foarte multa vreme sa ramana atasat de club, chiar si prin alte experiente, nu doar prin cea de jucator.



Andrei Cristea este o persoana care a controlat intre ghilimele de fiecare data vestiarul, in sensul bun al cuvantului si a mobilizat echipa si in momentele grele chiar a reusit sa treaca peste diverse situatii in care ne aruncau ori presedintele clubului, ori antrenorii de la vremea respectiva.

Sigur, toata lumea se asteapta la un antrenor de tip Mourinho care sa vina la Iasi. Dar nu avem nici banii, nu avem nici timpul necesar pentru a ne gandi la un Mourinho. Incercam sa ne adaptam cu ceea ce avem in curtea noastra si cred ca Andrei Cristea este o varianta potrivita", a spus Chirica pentru ProSport.

Primarul orasului il motiveaza pe Cristea si isi doreste ca el sa ajunga la echipe puternice precum Barcelona.

"Trebuie sa fim constienti de faptul ca nu inseamna ca de maine Andrei va face o minune. Asta doar Dumnezeu face. Si va transforma echipa ca pe un cal care a mancat jaratec.



Va trebui si el sa munceasca cu materia prima pe care o are, dar sa o puna mai bine in teren si sa o valorifice la potentialul maxim pe care il poate da echipa in acest moment. Plus ca sigur, si el sunt convins ca are pretentiile lui.

Stie unde sunt punctele slabe, pentru ca avantajul de a fi in interior, de a juca efectiv, de a te vedea impreuna cu ceilalti colegi de echipa pe teren cu adversarul, cred ca este un avantaj important.



Si avem si exemple de succes cum ar fi Iordanescu, Klopp sau alti fosti jucatori care au inceput imediat cariera de antrenor si care au reusit sa creeze chiar o cariera de succes.

Poate sa ajunga si el antrenor la Barcelona, de ce nu? Poate peste 10 ani, 20 de ani, o sa avem ocazia sa-l vedem si pe Andrei la o echipa foarte mare", a declarat Mihai Chirica.

Poli Iasi este ultima in Liga 1, avand 15 puncte dupa 20 de etape jucate.