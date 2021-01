Reactia lui Laszlo Balint, dupa ce UTA a obtinut victoria cu Poli Iasi in ultimele doua minute ale partidei! "Nu este usor sa iubesti aceasta echipa. Am trait toate starile posibile!"

UTA a reusit sa obtina cele 3 puncte in deplasarea de la Iasi.

Poli Iasi a deschis scorul in minutul 9 prin Flores. Echipa lui Daniel Pancu a fost foarte aproape sa obtina cele 3 puncte, dar UTA a egalat in minutul 90+2, dupa ce Erico a impins o poarta mingea la un corner executat de aradeni. La urmatoarea faza, in minutul 90+4, UTA inscris prin Rus si a plecat acasa cu cele 3 puncte.

Dupa meci, antrenorul lui UTA a fost multumit si a declarat ca in ultimele doua etape a trait toate starile posibile.

"Avem nevoie sa legam victoriile ca sa urcam putin in clasament si avem nevoie sa castigam acasa, ca sa multumim suporterii. Ca tot vorbim de suporteri, se demonstreaza in aceste ultime doua etape ca nu este usor sa iubesti aceasta echipa. Am trait toate starile posibile in primele etape din 2021. Poate ca de asta este frumoasa viata de suporter al lui UTA.



De asta iubim acest club cu totii. Cu siguranta echipa va deveni mai buna de la meci la meci, Aceste reusite ne ajuta sa credem mai mult in propriile forte, iar echipa asta va deveni din ce in ce mai puternica", a declarat Laszlo Balint.

UTA este pe locul 10 in clasament cu 24 de puncte acumulate. Poli Iasi ocupa in continuare ultimul loc in Liga 1 cu 15 puncte.