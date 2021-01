Reactia lui Branescu, dupa ce a incasat gol cu 4 minute inainte de final si a ajuns cu Poli Iasi pe ultimul loc in Liga 1! "Cred ca m-am descurcat ok!"

Poli Iasi a fost invinsa cu 0-1, de catre FC Botosani, intr-un meci al etapei a 17-a din Liga 1.

Branescu a primit gol in minutul 89, dar a considerat ca s-a descurcat bine. Pentru portarul roman, acesta a fost primul meci jucat, dupa revenirea in Liga 1. El a mai evoluat in trecut pentru Dinamo si Juventus.

"Cred ca este o infrangere nemeritata, ne-am aparat bine 90 de minute, am incercat sa lovim pe contraatac. Trebuie sa invatam din meciurile astea, meciul se termina cand arbitrul fluiera. Suntem cativa jucatori noi, pentru noi campionatul acum incepe.

Vin dupa cateva luni in care m-am antrenat acasa si cred ca m-am descurcat ok. Sunt fericit pentru prestatia mea personala, dar din pacate rezultatul nu ne avantajeaza. Mi se pare ca avem un grup ok la Iasi, muncitor, un grup care poate creste. Important este sa avem un grup pregatit pentru play-out sau play-off", a spus Branescu dupa meci.

Dupa acest meci, Poli Iasi a ramas pe ultimul loc in Liga 1, iar FC Botosani a urcat pe locul 8 cu 21 de puncte.