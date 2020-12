"Cred ca e nevoie de un soc de genul celui de la CFR!" Isi da Pancu DEMISIA de la Poli Iasi dupa 5 luni?! Ce a spus la conferinta dupa infrangerea cu CFR

Poli Iasi a ajuns la al saptelea meci fara victorie in Liga 1, iar Pancu s-a aratat mai dezamagit ca niciodata de situatia de la echipa.

Antrenorul lui Poli Iasi a vorbit dupa infrangerea cu CFR Cluj, venita la cateva zile dupa ce reusise sa o elimine pe campioana Romaniei din Cupa. In campionat, iesenii nu au reusit sa mai castige din septembrie, de la meciul cu FCSB, pe care l-au castigat cu 5-2.

La finalul partidei, Pancu a vorbit despre problemele de la club, acolo unde jucatorii sunt neplatiti de cateva luni, punand rezultatele slabe si pe seama aspectului financiar. Antrenorul lui Poli a declarat la conferinta de presa ca ia in calcul posibilitatea plecarii de echipa, daca situatia nu se va imbunatati.

"De pe banca aveam impresia ca puteam sa mai jucam doua zile si nu am fi marcat, speram sa fim mai inspirati in ultimele 3 etape. Cel mai important e sa reusim o victorie. Am reusit in Cupa, dar am fi preferat sa fie in campionat.

Am pierdut starea de spirit, asta ma ingrijoreaza la maxim. Primul lucru pe care il cer este spiritul, atitudinea, castigarea duelurilor.

Nici 1% nu mint daca spun ca implicarea lor la antrenamente este de 10 cu felicitari. Nu cred ca e o solutie la psiholog, mai degraba cred ca un soc, un soc la echipa, de genul celui de la CFR Cluj poate ar schimba ceva. Mai sunt 3 jocuri, voi trage linie, ma voi analiza si pe mine, voi trage concluzie si daca voi considera ca este cel mai bun lucru pentru echipa, vom gasi o solutie fara niciun fel de problema", a spus Daniel Pancu la conferinta de presa.

Daniel Pancu a semnat cu Poli Iasi in luna august. Sub comanda sa, iesenii au reusit 4 victorii, dintre care una in Cupa si o remiza, au suferit 8 infrangeri si se afla pe locul 14 in clasament dupa 12 etape.