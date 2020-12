Chipciu a dezvaluit ce asteptari are de la Iordanescu: "Asta vreau eu!"  Ce spune dupa victoria cu Poli Iasi

CFR Cluj a castigat in deplasare, scor 2-0, impotriva lui Poli Iasi, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii 1.

Deac le-a adus victoria "feroviarilor", dupa ce a reusit o dubla in poarta moldovenilor. Edi Iordanescu a debutat cu o victorie pe banca CFR-ului, dupa ce a fost numit in functia de antrenor principal in locul lui Dan Petrescu.

Chipciu are asteptari mari de fostul antrenor de la Gaz Metan si isi doreste sa castige din nou titlul in Liga 1.

"Am adunat 3 puncte importante, sper sa o tinem tot asa si sa castigam si in Elvetia. Avem un moral bun, eu nu cred in asta, daca ai un antrenor ai un moral bun, daca ai altul e altul moralul. E bine ca am castigat, e victorie importanta si pentru Edi.

Asta e fotbalul, sunt meciuri frumoase, e periculos sa gandesti ca e un program usor. Personal, am asteptarile pe care le au si conducatorii si suporterii, sa castigam titlul din nou. Normal ca speram la o calificare, ar fi culmea sa spunem ca nu speram", a spus Chipciu.

Dupa aceasta victorie, CFR a ramas pe locul 3 in clasament cu 24 de puncte. Ardelenii sunt la 6 puncte in spatele FCSB-ului, liderul campionatului si cea mai in forma echipa a momentului.