"Toata lumea plange ca nu vor fi bani, ca vor fi probleme!" Viorel Moldovan vine cu un mesaj optimist! Cum vede situatia din Liga 1

Viorel Moldovan a vorbit despre situatia provocata de pandemia de coronavirus.

Viorel Moldovan asteapta cu nerabdare sa treaca toata aceasta nebunie generata de pandemia de coronavirus si sa-si poata relua activitatea de antrenor al Chindiei Targoviste. Echipa antrenata de Moldovan este in play-out si se lupta pentru evitarea retrogradarii. Tehnicianul spera ca sezonul sa se poata incheia in iarba, insa daca acest lucru nu va fi posibil, cel mai corect ar fi sa se ia in considerare clasamentul de la finalul sezonului regulat.

"Linistit, acasa, cu familia. Nu am ce sa imi petrec tindand cont de situatia actuala. O zi normala.

E greu fara activitate, de stat in casa sunt destul de obisnuit, pentru ca si atunci cand am activitate nu am prea mult timp de iesit.

Eu sper cat mai repede sa trecem peste acest obstacol si sa ne apucam de treaba pentru ca, sincer, imi lipseste foarte mult.

Eu mi-as dori acest lucru (n. r. incheierea sezonului), sa se dispute totul pe teren, asa ar fi etic, asa ar fi corect si totul sa se decida in iarba, nu in alta parte.

Daca nu va fi posibil ar trebui sa se ia in considerare clasamentul dupa sezonul regulat, pentru ca acela a fost campionatul pana la urma.

Toata lumea plange ca nu vor fi bani, ca vor fi probleme. Da, cred ca vor fi probleme, nu va fi usor nici pentru fotbal, dar totul se va reseta, se va lua de la 0. O sa ne chinuim putin, dar asta este, acest fenomen nu o sa moara asa.

Este o perioada de sacrificiu, o perioada grea pe care trebuie sa o depasim.

Sper sa jucam cu suporteri, nu fara suporteri, pentru ca fotbalul fara suporteri e total aiurea", a spus Viorel Moldovan la PRO X.

Chindia Targoviste a incheiat sezonul regulat pe locul 11, cu 25 de puncte. In play-out, echipa lui Viorel Moldovan este pe penultima pozitie, cu 14 puncte. O infrangere cu Hermannstadt in deplasare si un egal pe teren propriu cu Sepsi sunt rezultatele obtinute ce Chindia in cele doua etape din play-out.