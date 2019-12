Viorel Moldovan dupa inca o infrangere usturatoare: "Pe oricine as baga, se repeta greselile". Ce spune despre suspendarea lui Vodut

Chindia a fost invinsa cu 1-4 de Dinamo. Este a treia infrangere consecutiva in care echipa lui Viorel Moldovan incaseaza mai mult de 4 goluri.

Antrenorul Chindiei a vorbit la finalul meciului despre situatia echipei, dar si despre cazul lui Mihai Vodut, care a fost suspendat 2 ani din cauza pariurilor sportive.

"Suntem foarte fragili, vulnerabili, ne destabilizam. Asta e fotbalul, trebuie sa iesim din spirala asta negativa, sa gasim una pozitiva, cu calm, cu rabdare.

Cam multe goluri primite. Nu vedeti, pe oricine as baga in momentul de fata, sunt aceleasi greseli, se repeta. Trebuie sa le rezolv. E nevoie de rabdare, vom iesi din aceasta situatie. Am fost bine din punct de vedere defensiv, pana am primit golul 2.

Din punct de vedere al motivatiei, au fost motivati, sunt motivati, insa sunt momente, situatii cand nu iti ies lucrurile. Noi dam autogol, al doilea il primim in inferioritate numerica.

Imi pare foarte rau de situatia lui Vodut. E un baiat de caracter, il compatimesc. Am tinut in vara sa il aduc la Chindia pentru ca imi placeau calitatile lui, aveam nevoie de un astfel de atacant. Il sustin moral. Nu am vorbit cu el, nu am avut timp, am fost concentrat pe echipa", a declarat Viorel Moldovan la finalul meciului.