Prima reactie a lui Viorel Moldovan dupa punctul de aur cu FCSB! Cum a reusit sa ii surprinda pe ros-albastri

Meciul FCSB - Chindia s-a incheiat cu scorul 1-1 si echipa lui Viorel Moldovan a obtinut un punct mare in lupta pentru evitarea retrogradarii. Viorel Moldovan a fost multumit de prestatia echipei sale din ultimele 15 minute si spune ca aceeasi atitudine va trebui sa o arate elevii sai pentru a ramane in Liga 1.

"Astazi am reusit noi sa inscriem in minutul 90. Exista o lege a compensatiei, o balanta. Vreau sa imi felicit baietii pentru efort si ma bucur pentru acest punct. Am fost destul de timizi pana in ultimele 15 minute, le-am spus si la pauza ca trebuie sa punem mai multa presiune. FCSB a incercat sa joace si au fost pe noi, nu am reusit sa cream mai mult, dar trebuie sa jucam precum ultimele 15 minute, cand a fost altceva. Incerc sa ii incurajez tot timpul si sa le transmit foarte multe lucruri, FCSB chiar daca e intr-o situatie dificila au jucatori de calitate. Sper ca acest egal sa ne dea curaj pentru play-out. Eu sunt foarte increzator ca vom ramane in Liga 1. Va incepe un campionat diferit, va fi crancen, va fi presiune din ce in ce mai mare. Sunt 5 echipe care se lupta si se va juca pana la capat. Suntem noi, Hermannstadt, Voluntari, Clinceni si Iasi. Celelalte echipe au un alt nivel si nu cred ca se vor lupta la retrogradare.

Nu imi place sa las initiativa adversarului, cand o echipa ca FCSB care are o posesie buna te forteaza. Nu imi plac aceste lucruri, dar trebuie sa vedem cine suntem. Incerc sa implementez aceasta mentalitate jucatorilor, nu sunt adeptul unui joc retras.

Nu e problema mea, nu vreau sa comentez alte lucruri vizavi de adversari in aceasta seara. Le urez succes in continuare, trebuie sa isi gaseasca echilibrul, pentru ca valoare au", a spus Viorel Moldovan la finalul meciului.

Laurentiu Corbu: "Ne dorim sa ramanem in Liga 1!"

Fundasul stanga al echipei din Targoviste a sosit la echipa in aceasta iarna de la Dinamo si spune ca a fost primit foarte bine la echipa si spera sa ramana in Liga 1:

"Imi doresc in continuare sa nu pierd, eu imi doresc sa castig fiecare meci. Norocul face parte din fotbal, e normal. Noi trebuie sa luptam pana la capat si in fotbal e posibil orice. Ne dorim sa scoatem cat mai mult de la fiecare meci si acest punct ne este foarte util. Oamenii de aici m-au primit cu caldura, le multumesc pe acesta cale si imi doresc sa joc in continuare. Ne dorim foarte mult sa ramanem in Liga 1. Ne asteapta meciuri foarte grele in play-out.", a spus Laurentiu Corbu la finalul meciului.