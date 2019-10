CHINDIA - FCSB 1-2 | "Poate reusim sa il luam pe Gnohere la iarna". Viorel Moldovan, resemnat dupa meciul cu FCSB: "Ne-a batut o echipa foarte buna"

FCSB a invins Chindia in deplasare.

FCSB a invins-o pe Chindia Targoviste, scor final 2-1. Golurile au fost marcate de Florea, pentru gazde, Moutinho si Gnohere, pentru FCSB. Antrenorul celor de la Chindia este dezamagit de prestatia elevilor sai, insa recunoaste calitatile FCSB-ului.

"Am inceput bine, am deschis scorul, dar am fost prea limitati in exprimare. Am suferit mult, atunci cand am avut mingea nu am reusit sa construim si sa facem ce ne-am propus. Am fost timorati, nu am avut personalitate in joc.

Am intalnit o echipa foarte buna, i-am respectat prea mult. Cand oferi posibilitatea jucatorilor de la FCSB sa controleze partida, nu meritam mai mult. Primul gol a fost o deviere, nu mai conteaza, m-a nemultumit jocul echipei mele.

Cand joci impotriva FCSB-ului trebuie sa ai personalitate, agresivitate, ne-am retras mult. A fost o presiune mare pe baieti pe care nu am reusit sa o gestionam. Trebuie sa uitam meciul, ne-a batut FCSB, o echipa foarte buna, noi trebuie sa facem mult mai mult pentru a reusi un rezultat pozitiv.

Gnohere a venit la vestiare, i-am zis ca nu trebuia sa inscrie la acea actiune. Si-a facut datoria, e un jucator de calitate si periculos. Il apreciez foarte mult. Are nevoie de mai mult spatiu de joc, poate reusim sa il imprumutam la iarna", a spus Viorel Moldovan la finalul meciului.