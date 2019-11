CFR CLUJ - CHINDIA TARGOVISTE 4-0 | "Cand oferi astfel de cadouri, nu ai ce sa faci!" Ce spune Viorel Moldovan despre esecul in fata CFR-ului si despre o eventuala preluare a echipei nationale

CFR s-a impus clar pe teren propriu in fata celor de Chindia, scor 4-0 dupa golurile marcate de Itu, Camora si Bordeianu care a izbutit o dubla. Dupa acesta partida, CFR se mentine pe primul loc in continuare in Liga 1 cu 34 de puncte dupa 17 etape. La finalul partidei Viorel Moldovan a vorbit despre partida si spune ca este greu sa pornesti meciul de la 1-0.

"Stiam ca vom avea un meci foarte dificil, dar cand incepi cu un handicap, primim acel gol foarte reperde in debutul jocului, totul se bulverseaza. Am avut cateva situatii, daca reuseam sa inscriem la putinele situatii pe care le-am avut, poate altfel ar fi stat lucrurile. Este totusi o diferenta de valoare, este echipa campioana, noi ne-am intors la ale noastre. Cand oferi astfel de cadouri impotriva unei astfel de echipe precum CFR, te destabilizezi si cazi. Trebuie sa ne regrupam acum si castigam urmatoarele meciuri. Il felicit pe Dan Petrescu si ii urez succes in partida cu Lazio.

Nu as vrea sa comentez acest lucru, sunt destul de catranit asa, imi sta capul la alte lcururi. Nu ma pot concentra sa comentez cu cine am picat la baraj, poate maine cand sunt mai linistit sa comentez si despre asta", a declarat Viorel Moldovan la finalul partidei.