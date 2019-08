BREAKING NEWS | Becali arunca bomba! Pe cine vrea sa puna antrenor la FCSB dupa meciul CFR - Hermannstadt: "Sa vedem, Poenaru e deja in finala"

Becali ar putea alege urmatorul antrenor al FCSB-ului intre Ilie Poenaru si Costel Enache!

Gigi Becali, patronul FCSB, continua cautarile pentru un nou antrenor. El a gasit o metoda unica pentru a-l si alege pe tehnicianul potrivit. Acesta spune ca urmareste meciurile din Liga 1 si alege intre antrenorii care castiga!

Patronul FCSB a explicat pentru publicatia Fanatik ca l-a "bagat in finala" pe Ilie Poenaru, dupa ce Academica Clinceni a batut-o pe Chindia Targoviste cu 3-1. Acum, acesta da de inteles ca ar fi interesat si de Costel Enache, de la Hermannstadt.

"M-am uitat la Clinceni - Chindia sa vad cine bate intre Ilie Poenaru si Viorel Moldovan! A batut Poenaru si a intrat in finala! O sa urmaresc si in aceasta seara CFR - Hermannstadt, sa vad cine intra in finala. Dar nu vrea sa-l aduc pe Dan Petrescu daca bate", a spus Becali pentru Fanatik.