VIITORUL - CHINDIA TARGOVISTE, LIVE 20:30 | Viitorul poate ajunge lider in Liga 1, Chindia vrea sa obtina o victorie mare! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Viitorul - Chindia, de la ora 20:30 pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Viitorul ocupa locul 2 in clasamentul Ligii cu 25 de puncte dupa 14 meciuri, iar in cazul unei victorii in aceasta seara va urca pe prima pozitia, cel putin pana maine cand liderul CFR va juca pe teren propriu in fata celor de la Academica Clinceni. Elevii lui Gica Hagi au pierdut etapa trecuta in Stefan cel Mare in fata celor de la Dinamo cu 3-2. Viitorul a marcat pana in acest moment 31 de goluri, avand al doilea cel mai bun atac din Liga 1, si au primit 18.

De partea cealalta, Chindia Targoviste vine dupa un egal pe teren propriu in fata celor de la Gaz Metan Medias, scor 1-1 si se afla pe locul 11 in clasamentul Ligii 1 cu 16 puncte dupa 14 etape. Echipa antrenata de Viorel Moldovan va urca pe locul 9 in cazul unei victorii. Pana in acest moment Chindia a marcat 17 goluri si a primit 20.

In meciul tur, Viitorul s-a impus la Ploiesti in fata Chindiei cu scorul de 1-0 dupa un gol marcat de Eric.

Gica Hagi: " Trebuie sa luam cele 3 puncte!"



Antrenorul celor de la Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca partida in aceasta seara va fi un foarte grea, dar spera ca echipa sa obtina cele 3 puncte.

"E o echipa care joaca fotbal, disciplinata, agresiva, cum e Viorel. Viorel e un jucator care intotdeauna a muncit bine si cred eu ca antrenor la fel face lucrurile foarte bune, a jucat la un nivel foarte mare si cred ca le-a transmis acest lucru jucatorilor si se vede pe teren. E o echipa careia ii place sa joace fotbal, daca o lasi si o face bine. Noi trebuie sa ne impunem, sa ne facem jocul nostru, sa marcam si sa luam cele trei puncte", a declarat Gheorghe Hagi.

Echipele probabile:



Viitorul: Cabuz-Boboc, Mladen, Taru, De Nooijer-Ciobanu, Dulca, Steliano Filip, Ganea, Iancu, Houri

Chindia: Aioani-Martac, Benga, Pitian, Dumitrascu-Bic, Mihai, Negut, Cherchez, Dumiter-Vodut