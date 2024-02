E gata! Virgil Ghiță a pus punct zvonurilor. Când se va despărți de Cracovia

La câteva zile de la gestul care a stârnit rumoare printre fani, fotbalistul a ținut să clarifice situația.

Discuțiile au pornit de la o postare pe platforma X (fostul Twitter) unde Ghiță a adăugat două emoticoane: un avion și un nor. Fanii au interpretat imediat gestul ca pe o confirmare a transferului lui Ghiță la altă echipă, bombardând comentariile cu mesaje prin care îl rugau să rămână la Cracovia.

Realizând confuzia creată, Ghiță a postat un nou mesaj prin care a explicat că nu are de gând să plece de la Cracovia până la finalul sezonului. „În legătură cu neînțelegerea creată de postarea mea anterioară, doresc să clarific că nu am de gând să plec nicăieri până în vară. Sunt dedicat 100% echipei Cracovia”, a scris Ghiță.

Due a misunderstanding caused by a post I want to clarify I’m not going anywhere until summer and I want to be sure our fans know I am 100% here for Cracovia????⚪️

W związku z nieporozumieniem wywołanym postem chcę wyjaśnić, że do lata nigdzie się nie wybieram i jestem tu w 100%